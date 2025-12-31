Какво да има на новогодишната трапеза през 2026 г. – менюто, което Огненият кон „одобрява“

Н ай-очакваният празник на годината наближава! Сигурни сме, че повечето от вас вече са планирали празничното меню и са се запасили с основни продукти. Но според традициите е важно на трапезата да присъстват и ястия, които Огненият кон „одобрява“, за да привлечете изобилие и да избегнете неприятни изненади през 2026 г. Все още имате време за пазаруване – просто запомнете или си запишете тези съвети. А ако материалът ви е полезен – споделете го с приятели.

Източник: iStock/Getty Images

Нека умилостивим Коня със зърнени храни

Звучи необичайно? Съвсем не! В годината на Коня зърното е символ на изобилие и просперитет. Ястията от зърнени култури – каша, пилаф или кускус – внасят в дома енергия на растеж, натрупване и разширяване, създавайки основа за финансово благополучие. Добавете топли подправки като шафран, куркума или червен пипер, за да подсилите влиянието на стихията Огън.

Храни с цвят на огъня

Какво включва това? Портокали, мандарини, райска ябълка, нар, червено грозде, папая, чушки, домати… Всички плодове се смятат за активатори на пари и просперитет. Особено място заема нарът – сочните му семки традиционно се свързват с благополучие, стабилност и растеж. Ако го поставите в центъра на масата, ще подсилите енергията на изобилието и стабилните доходи.

Огненият кон ще реагира благосклонно към ястия, богати на плодове и цветовете на огъня – червено и златно. Смята се, че те действат като талисман за финансова стабилност през цялата 2026 г.

Източник: iStock/Getty Images

Предястия: ярки, свежи и пикантни

Какво би била новогодишната трапеза без предястия? Малцина прекарват цялата вечер седнали, особено ако празнуват извън града. Предястията трябва да бъдат удобни за сервиране – взимате порция, чаша шампанско и продължавате вечерта.

Заложете на ярки, изразителни вкусове – и като вкус, и като визия. Подходящи са малки ястия с пресни зеленчуци, месо и цитрусови сосове. Контрастът на вкусовете ще привлече вниманието както на Огнения кон, така и на вашите гости. Не се страхувайте от подправки – те засилват енергията на трапезата.

Не забравяйте туршиите с чесън и джинджифил. Отличен избор са и палачинките с разнообразни пълнежи – особено популярни са версиите с гъби и картофи.

Източник: iStock/Getty Images

Месо или риба?

Труден избор, нали? Според традицията е препоръчително да се избягват рибата и морските дарове, тъй като водната стихия и всичко морско не хармонират с Коня. Но ако обичате риба и не си представяте празника без морски вкус – не се лишавайте. В крайна сметка трябва да посрещнете Новата година така, както ви харесва!

Що се отнася до месото – подходящи са ястия с пуйка, патица или гъска, ако не са прекалено мазни. Можете да помислите и за ястия с дивеч.

Ами салатите?

Конят е тревопасно животно и според ритуалната символика на новогодишната трапеза най-добрият избор са леки зеленчукови салати. Месните варианти също са приемливи, но трябва да бъдат по-леки и без тежки майонезени дресинги.

Това не означава да се лишавате от Руска салата, просто я направете по-лека – заменете класическия сос с кисело мляко, нискомаслена заквасена сметана или растително масло. Вкусът става по-нежен, а храносмилането – по-леко.

Сладък живот

Специално внимание трябва да се обърне на десертите с мед. Той символизира упорит труд, устойчив успех и сладостта на живота. Пайове, меденки или печени плодове с медена коричка се смятат за своеобразен енергиен амулет, носещ хармония и финансова стабилност.

Вярва се, че ако на празничната маса присъства поне едно медено ястие, през годината доходите ще се увеличават постепенно и стабилно, без резки спадове и финансови сътресения. И не забравяйте – Конят обожава овесени бисквитки!

А напитки?

Напитките също имат значение. Червеният Огнен кон предпочита топли, кехлибарени и ободряващи напитки, които поддържат вътрешната енергия и възстановяват силите. Греяно вино, пикантни чайове с канела и карамфил, и плодовите напитки създават уютна атмосфера и засилват „вътрешния огън“.

Студените напитки е добре да се избягват – казва се, че те „гасят“ късмета. Най-подходящи за посрещането на 2026 г. са нискоалкохолни варианти – леко вино или шампанско.