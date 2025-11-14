Любопитно

Бизнес дамата Елена каза сбогом на Big Brother

Тя даде първото си ексклузивно интервю в подкаста “Голямата сестра”

14 ноември 2025, 07:59
Бизнес дамата Елена каза сбогом на Big Brother
Източник: NOVA

Т емпераментната бизнес дама Елена Георгиева се превърна в поредния съквартирант във финалната седмица на социалния експеримент Big Brother, напуснал най-популярната къща в България. Тя получи най-нисък процент на одобрение от зрителите на NOVA и се прости с шансовете си за голямата победа.

Денят за участниците беше изпълнен с палитра от емоции. Лишенията, които всички в Къщата търпят заради постъпката на юриста Валентин Котов, доведоха до нови скандали между огнената Михаела и останалите. Тя за пореден път обвини влюбените Сияна и Стоянов в задкулисие, а принципния Котов - в прикриване на истинската си същност.

Източник: NOVA

Освен пререканията обаче, финалната шестица премина и през друго изпитание - зловеща гурме вечеря. Тя ги изправи пред най-големите им кулинарни страхове и пред възможността да загубят още пари от наградата, ако не се справят. Сред чистите протеини, които бяха изядени беше и мадагаскарската хлебарка Деси.

В края на вечерта съквартирантите получиха нова възможност да върнат част от изгубения си награден фонд. Те трябваше да направят предположение кой ще е следващият елиминиран участник - Михаела или Елена. С подкрепа от 3.3% от гласовете на зрителите, бизнес дамата напусна Къщата завинаги.

Веднага след напускането си, желязната лейди на сезон 2025 посети студиото на “Голямата сестра”, където разказа за своята вражда със Сияна, за приятелството си с Ебру и Михаела, за перипетиите си по пътя към родителството и за любовта на живота си - Адриан. Епизодът е наличен в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

Гласуването за победител продължава в приложението NOVA PLAY. Зрителите на NOVA могат да подкрепят своя фаворит, а още тази вечер още някой от претендентите ще отпадне само на метри от финалната линия.

Не пропускайте Big Brother в петък от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Биг Брадър Елена Георгиева Съквартиранти Елиминация Финална седмица NOVA Скандали Гурме вечеря Награден фонд Михаела
Последвайте ни

По темата

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

Военна операция

Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо

Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана

Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана

"Блу Ориджин" изстреля успешно "Ню Глен" с мисия на НАСА до Марс

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

pariteni.bg
Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 11 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 13 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 11 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 12 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 17 минути

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

България Преди 41 минути

Китай смята демократично управляван Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да прибегне до сила, за да поеме контрол над острова

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Свят Преди 1 час

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Свят Преди 2 часа

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области

Живея в изоставено училище – и е истински филм на ужасите

Живея в изоставено училище – и е истински филм на ужасите

Свят Преди 2 часа

„Енергията през нощта напълно се променя... това е най-страшното нещо на света“

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Свалят лихвата върху неплатени задължения

България Преди 2 часа

България има една от най-високите законни лихви при просрочие в Европейския съюз

Как Югоизточна Европа да реши демографския си проблем

Как Югоизточна Европа да реши демографския си проблем

Свят Преди 2 часа

Ако през 1990 г. в Югоизточна Европа - от Словения през България до Гърция - са живели около 62 милиона души, днес те са 53 милиона

Столетници разкриха 9 прости навика за дълъг живот

Столетници разкриха 9 прости навика за дълъг живот

Любопитно Преди 2 часа

Съветите на столетниците са изненадващо прости

.

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

България Преди 2 часа

Какво представлява основната платежна сметка

Български военен лагер край Пирот

14 ноември: България подпечатва Съединението си с кръв

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Слънце и мъгли в петък - времето готви изненада за уикенда

Слънце и мъгли в петък - времето готви изненада за уикенда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в “Игри на волята”

Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Феномените продължиха победния си ход във Войната на племената

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20

Свят Преди 10 часа

Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума

Отровна храна уби деца в Истанбул

Отровна храна уби деца в Истанбул

Свят Преди 12 часа

Родителите им са в интензивно отделение

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

България Преди 14 часа

Нов е и начинът за разпространение - без лично предаване

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен

България Преди 14 часа

Проверката срещу Даниел Бараков е със срок от два месеца

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Крал Чарлз III на 77 г.! Вижте 10 неподозирани факта за него

Edna.bg

На 14 ноември празнуват няколко имена с любопитен произход

Edna.bg

Монтела пуска най-доброто срещу България, иска разгромна победа

Gong.bg

Сагата около Карлос Насар продължава - ето какво му предлагат, за да го измъкнат от България

Gong.bg

Борис Бонев: Парламентът и министерствата ползват неправомерно 1000 паркоместа в София

Nova.bg

Слънчев и топъл петък, температурите скачат до 18 градуса

Nova.bg