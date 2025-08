"Златните години" на Мишел Пфайфър - зашеметяващи снимки от 80-те и 90-те години

М алко холивудски звезди са съумявали да съчетаят красота, талант и мистериозност така естествено, както Мишел Пфайфър.

Издигнала се до една от най-продаваемите и търсени актриси на 80-те и 90-те години, Пфайфър печели "Златен глобус", награда на Британската академия за филмово изкуство (BAFTA), както и номинации за три награди "Оскар" и една "Еми".

Пътят ѝ към славата започва с малки роли в телевизионни и кино продукции, като първият ѝ значим пробив идва с главната роля в Grease 2 (1982).

Michelle Pfeiffer Grease 2 pic.twitter.com/NXUHZjTF3j — Amy Cole (@AmyCole21812095) December 25, 2024

Истинският ѝ пробив обаче настъпва с незабравимото ѝ превъплъщение в образа на Елвира Ханкок в Scarface (1983), което я изстрелва в центъра на общественото внимание.

Възходът ѝ продължава с ключови роли във The Witches of Eastwick (1987) и Tequila Sunrise (1988),

obsessed with the witches of eastwick... cher susan sarandon et michelle pfeiffer gaining sexual magic powers by sleeping with the devil (jack nicholson) before killing him... tune in everyone pic.twitter.com/nKMOqCuJwi — princess of power... 🪉 (@cosmiclucas) June 9, 2025

а изпълнението ѝ в Married to the Mob (1988) ѝ носи първата от шест последователни номинации за "Златен глобус".

michelle pfeiffer dans married to the mob de jonathan demme…..juste bravo et merci pic.twitter.com/2OEizVLld3 — jo? (@jolan_pdf) July 5, 2025

Следват номинации за "Оскар" за Dangerous Liaisons (1988) и The Fabulous Baker Boys (1989), като за последния печели и "Златен глобус", с което утвърждава статута си на талантлива и многопластова актриса.

For her widely acclaimed performance in THE FABULOUS BAKER BOYS ('89) Michelle Pfeiffer underwent rigorous vocal training to perform all of her character's songs.



See its TCM Premiere tonight as part of our 80's Ladies lineup at 8pm ET.



Learn more: https://t.co/s1e9UXMy38 pic.twitter.com/qZfcn1JezR — TCM (@tcm) July 15, 2025

Като една от най-високоплатените актриси през 90-те, Пфайфър продължава да избира роли, които разкриват актьорския ѝ диапазон, включително във филмите The Russia House (1990) и Frankie and Johnny (1991).

El 22 de diciembre de 1990, se estrenó la película "The Russia House", protagonizada por Sean Connery, Michelle Pfeiffer, Roy Scheider y James Fox. pic.twitter.com/gb1JF4pjnh — SegunElCalendario (@SegunCalendario) December 22, 2024

Превъплъщението ѝ в Жената-котка в Batman Returns (1992) се превръща в иконично изпълнение, а същата година получава и трета номинация за "Оскар" за Love Field.

Michelle Pfeiffer on the set of BATMAN RETURNS pic.twitter.com/7PYonlJfpr — ѕℓιтнєяєєηѕ (@vnessalutz) January 18, 2022

Считана за една от най-красивите и най-талантливи актриси в света, Пфайфър първоначално се сблъсква с трудности в Холивуд, често вкарвана в клиширани роли, фокусирани върху външния ѝ вид.

Решена да докаже, че притежава много повече от зашеметяваща визия, тя целенасочено търси комплексни персонажи, които ѝ позволяват да разкрие актьорските си умения в дълбочина.

През 80-те и 90-те години Пфайфър е смятана за един от водещите секссимволи на своето време и често е описвана като "момичето на момента".

През 1990 г. тя се появява на корицата на първото издание на годишната класация на списание People "50-те най-красиви хора в света", като през следващото десетилетие е включена в класацията рекордните шест пъти.

Въпреки славата си, Пфайфър винаги е водила изключително личен живот, което отразява сложните и затворени персонажи, които често пресъздава на екрана.

Както пише Матю Джейкъбс от HuffPost Canada, Пфайфър е "най-голямата филмова звезда в Холивуд, която не се държи като филмова звезда" - качество, което ѝ позволява да внася автентичност в ролите си, без славата да засенчва изкуството ѝ.

Люк Гудсел, пишейки за кинотека Metrograph, отбелязва, че малко звезди от 90-те са били толкова загадъчни. "Макар и секссимвол, тя никога не беше фатална жена като Шарън Стоун; можеше да играе странна и романтична, но не беше любимка на Америка като Джулия Робъртс или Мег Райън; беше сериозен талант, но рядко я поставяха в компанията на Мерил Стрийп или Джоди Фостър."

Известна с нежеланието си да дава интервюта, Пфайфър е успяла да запази ореол на тайнственост около публичния си образ, като така насочва вниманието на публиката към героините си, а не към знаменитостта зад тях.