"Жадувах я. Обичах я“: Дани ДеВито призна за чувствата си към Мишел Пфайфър

М ишел Пфайфър като Жената-котка накарала Дани ДеВито да мърка от възторг.

80-годишният актьор призна, че е изпитвал силно влечение към 67-годишната си колежка по време на снимките на култовия филм „Батман се завръща“ от 1992 г.

В интервю за формата „Актьорите пред актьорите“ на Variety, публикувано в понеделник, 2 юни, ДеВито разговаря с Колин Фарел и разкри дълго пазена тайна.

„Тя беше богиня“, възкликна той по адрес на Пфайфър. „Ако знаех, че ще снима в сцената този ден…“

„Изми ли си зъбите онази сутрин?“ пошегува се Фарел, на което звездата от „Такси“ отвърна с усмивка, че е полагал специални усилия, за да изглежда възможно най-добре пред русата красавица.

Danny DeVito admits he ‘lusted after’ Michelle Pfeiffer on ‘Batman Returns’ set: ‘She was a goddess’ https://t.co/QnOFZlupYW pic.twitter.com/jNUaftkikA