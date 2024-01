Животът на Травис Келси ще бъде представен в комикс

В ъзлюбеният на Тейлър Суифт скоро ще бъде представен в комикс на изданието на "Тайдал уейв комикс" (TidalWave Comics), предаде Ройтерс.

Звездата на американския футбол Травис Келси ще бъде новия персонаж към поредица “Фейм” (Fame), която представя житейските истории на известни личности.

Want to know more about Taylor Swift's boyfriend Travis Kelce? He will be the subject of a comic book set to be released on Feb. 7 https://t.co/RcdcyD3T1v pic.twitter.com/Ni9EccW8hg