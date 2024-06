Жираф грабна малко дете от камион по време на обиколка из дивата природа (СНИМКИ)

М алко дете в Тексас се оказа във въздуха, а причината ще ви изненада.

Пейсли Тотен, на 2 години, посети Центъра за диви животни Fossil Rim в Глен Роуз, Тексас заедно с родителите си Джейсън Тотен и Сиера Робърт. Посещението обаче претърпяло обрат, когато един жираф грабнал малкото дете.

Giraffe Grabs Toddler from Truck During Wildlife Tour, Then Drops Her Into Mom's Arms – See the Video

Source: People



To read more, click the image below. https://t.co/sgJbkRicys