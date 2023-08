Жестоката история на Синята брада от Гамбе: Мистерията зад убийствата на жени

„Синята брада“ може би не е най-известната от приказките, но със сигурност е една от най-зловещите. Написана през 1697 г. от френския писател Шарл Перо, историята се отнася до брутален и хитър човек, който е замесен в изчезването на няколко жени. Но може ли фантастиката да предвещава престъпление от реалния живот?

В началото на 20-ти век процесът срещу мъж, обвинен в убийството на подобен брой жени, направи зловещи паралели с измислената Синя брада. И така, кой всъщност е персонажът на Перо и защо 200 години по-късно предполагаемият сериен убиец е наречен Синята брада от Гамбе?

Точно преди разсъмване на 25 февруари 1922 г. мъж, известен като Синята брада от Гамбе, е екзекутиран с гилотина пред портите на затвора Сен Пиер във Версай, близо до Париж. Неговата екзекуция чрез обезглавяване е първият път в историята, когато подобно събитие е било фотографирано и слага край на живота на един от най-известните серийни убийци във Франция.

Но защо го наричаха Синята брада от Гамбе? За да отговорим, трябва да върнем страниците на времето във Франция от края на 17-ти век и до автор на име Шарл Перо.

През 1697 г. е публикуван „Histoires ou contes du temps passé“, колекция от литературни приказки, написани от Чарлз Перо и по-известни на английски като „Приказките на майката гъска“. Сред приказките, събрани в изданието, са версиите на Перо на такива класики като „Спящата красавица“, „Червената шапчица“ и „Котаракът в чизми“. Включена беше и много по-мрачна, по-зловеща история за богат и могъщ благородник на име Синята брада.

Синята брада, наречен така заради мастиленосинята се брада, е съвършен женкар. Женен е шест пъти за красиви жени. Всички обаче мистериозно са изчезнали. Търсейки седма булка, Синята брада посещава съсед и пленява най-малката му дъщеря с чар и харизма. Той печели ръката ѝ.

Младата жена отива да живее със Синята брада в неговия разкошен замък, разположен в отдалечената провинция. Една сутрин Синята брада обявява, че трябва да замине в командировка и предава ключовете от замъка на жена си. Ключовете отварят всички врати в замъка. Стаите съдържат богатства. Но Синята брада забранява на съпругата си да се осмелява да слезе долу, където един ключ ще отключи тайна подземна стая.

Когато мъжът ѝ е далеч, самотната съпруга кани сестра си Ан и нейните приятели и братовчеди на парти. Те претърсват сандъците на Синята брада, търсейки злато и сребро. Междувременно съпругата е изкушена от това, което ще намери в забранената стая. Тя слиза на пръсти долу, отваря вратата и е посрещната от сцена на абсолютен ужас. Стаята е опръскана с кръв и осеяна с убитите трупове на предишните шест жени на Синята брада. Отдръпвайки се в шок, тя бързо затваря вратата и я заключва. Но в бързината си е намазала ключа с кръв.

Междувременно съпругът ѝ се е прибрал. Намира окървавения ключ и заплашва да убие жена си на място. Предупредени от нейните писъци, братовчедите ѝ изваждат мечове и поразяват разярената Синя брада. Със смъртта на Синята брада съпругата му наследява богатството и замъка му. Тя погребва шестте убити съпруги и след ужасното си изпитание се опитва да възстанови живота си.

Бързо напред около 222 години до 1919 г. и Анри Дезире Ландру, който е арестуван в Париж по подозрение в убийство.

Ландру, осъден измамник, действал под различни имена във френската столица по време на Първата световна война, е заподозрян от полицията, че е сериен убиец. Името му се свързва с изчезването на поне девет жени. Той също така се смята за отговорен за изчезването на млад мъж, син на една от изчезналите жени. Проблемът е, че няма тела!

Ландру, който вече е женен с пораснали деца по време на ареста си, впоследствие е обвинен в убийствата на 10 жени и един мъж, като името на още една нещастно изчезнала жена е добавено към списъка, докато Ландру е в ареста. Процесът срещу него започва на 21 ноември 1921 г.

След като се установява, че той вероятно е убил най-малко седем от жертвите си във вилата си край Гамбе, вестниците кръщават обвиняемия Синята брада на Гамбе. Това е очевидна препратка към приказния герой на Перо, както и към брадата на Ландру, която всъщност е ръждивочервена на цвят.

Във Вила Трик, домът на Ландру в Гамбе, той убива седем жени между декември 1915 г. и януари 1919 г., отдалеченото му провинциално местоположение, точно като замъка на Синята брада, му служеше добре. По време на процеса вилата бързо се превърна в туристическа атракция. Имотът все още стои и днес е частна резиденция.

Ландру твърди, че е невинен по време на процеса. Но допълнителни доказателства за неправомерни действия го замесват в още повече смъртни случаи.

On 25th February 1922, the Bluebeard of Gambais was executed by guillotine in Versailles, France. Serial killer Henri Désiré Landru was convicted of 11 counts of murder. His severed head ended up in the Museum of Death in Hollywood, California.#crime #crimepodcast #truecri… pic.twitter.com/hQV7oQ9hXJ