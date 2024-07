Учени: Земното ядро се е забавило толкова много, че се движи назад

Д ълбоко в земните недра се намира твърдо метално кълбо, което се върти независимо от въртящата се планета, подобно на топ, който се върти в по-голям топ, обвит в мистерия.

(Във видеото може да научите повече за: Земята е плоска?)

Това вътрешно ядро интригува изследователите още от откриването му от датския сеизмолог Инге Леман през 1936 г., а начинът, по който се движи - скоростта и посоката на въртене - е в центъра на дебати, продължаващи вече десетилетия. Все повече доказателства сочат, че въртенето на ядрото се е променило драстично през последните години, но учените остават разделени по въпроса какво точно се случва - и какво означава това.

Scientists say they've confirmed a slowdown in Earth's inner core rotation. Now what?

