Т ази седмица Земята може да бъде засегната от нова мощна слънчева буря, която се очаква да предизвика радиозатъмнения и невероятни северни светлинни прояви.

По-рано този месец Слънцето отприщи най-мощните потоци плазма, известни като коронални масови изхвърляния (CME), от 20 години насам, предизвиквайки комуникационни смущения по целия свят.

Слънчевото петно, което предизвика хаоса, се завъртя обратно и изригна мощно край Земята.

Earth poised for another major solar storm this WEEK creating magnificent auroras - as NOAA gives 60% chance of radio blackouts https://t.co/s2dQw2U73w pic.twitter.com/2J0LJKbJhW