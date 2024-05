Регистрираха три мощни слънчеви изригвания

У чени са регистрирали три силни слънчеви изригвания на 22 май, съобщи руският Институт за приложна геофизика, цитиран от ТАСС.

The possibility of strong M/X class solar flares remains very high during the next few hours. pic.twitter.com/Qjl0wIARJc — Aksium (@Aksium_sky) May 23, 2024

"На 22 май в 17:05 часа московско време в рентгеновия диапазон е регистрирано изригване от клас M1.2 с продължителност 31 минути, в 07:04 часа е регистрирано изригване M2.3 с продължителност от 44 минути и в 06:13 часа - M1.5, продължила 21 минути", съобщиха от Института за приложна геофизика.

Caught this during the solar flares. Looks like a ball of plasma. I'm not a camera expert. Idk why it wouldn't let me zoom in all the way. The screen would go black. The same when I tried to zoom all the out. pic.twitter.com/dkUJ4PEvjs — GreenNgoldwhisky (@ngoldwhiskey) May 23, 2024

След поредица от по-силни изригвания на звездата в началото на май на Земята започна силна магнитна буря. В нощта на 11 май тя достигна екстремна мощност, най-висока след август 2005 г.

More solar flares from AR13679 as it approaches the limb an M4.1 at 23, 0216 UTC and an M1.7 at 23, 0427 UTC. There did not appear to be associated CME's. As a note there was another filament release on the NW portion of the Sun between 23, 0300-0330 UTC. pic.twitter.com/TNhxIu3j1j — Harlan Thomas (@theauroraguy) May 23, 2024

Слънчевите изригвания се делят на пет класа в зависимост от силата на рентгеновото излъчване: A, B, C, M и X. Минималният клас A0.0 съответства на мощност на излъчване в орбитата на Земята от 10 нановата на квадратен метър. При прехода към следващия клас мощността се увеличава десет пъти. При слънчевите изригвания се освобождава слънчева плазма, която, ако достигне на Земята, предизвиква магнитна буря.

