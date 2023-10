Съкрушени: Светът скърби за загубата на Матю Пери

Д есетки известни личности изразиха скръбта си от преждевременната кончина на 54-годишния американски актьор Матю Пери, придобил известност като Чандлър от сериала „Приятели“, съобщават световните осведомителни агенции.

Канадският министър-председател Джъстин Трюдо, който е бивш съученик на Пери в Отава, описа кончината на Пери като „шокираща и тъжна“.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.