Защо не виждаме добре цветовете на тъмно?

А ко ви се е случвало да се обличате в тъмното и по-късно да осъзнаете, че ризата, която носите, не е била в този цвят, в който сте си мислили, че е, не сте сами. Разпознаването на цветовете може да бъде предизвикателство в тъмното, а дори при слаба светлина различните цветове могат да изглеждат изключително сходни.

Но защо е по-трудно да се различават цветовете в тъмното, отколкото на ярка светлина?

Способността на хората да възприемат цветовете се различава поради начина, по който виждаме при различни условия на осветление. Човешките очи съдържат два вида фоторецептори, или нервни клетки, които откриват светлина: пръчици и колбички. Всеки фоторецептор съдържа поглъщащи светлината молекули, наречени фотопигменти, които претърпяват химическа промяна при попадане на светлина. Това предизвиква верига от събития във фоторецептора, които го карат да изпраща сигнали до мозъка.

Пръчиците са отговорни за зрението в тъмното, известно като скотопично зрение. Те са изградени от слоеве и слоеве фотопигменти, казва Сара Патерсън, невролог от Университета Рочестър в Ню Йорк.

Пръчиците са особено добри в улавянето на светлина, дори когато е тъмно, защото "всяка една от тези купчинки е възможност за поглъщане на фотони", казва тя. Фотоните са частици електромагнитно излъчване - в случая видима светлина - и пръчиците могат да се активират при излагане на сравнително малко фотони.

Why can't we see colors well in the dark? https://t.co/5PcXXN4hdY