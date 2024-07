Защо яйцата са с различен цвят?

К окошите яйца са с най-различни цветове - от бели и кафяви до розови и сини, особено ако пазарувате от скъп магазин за биохрани. Въпреки това, което сте чували, то не е пряко свързано с цвета на кокошката (кога за последен път сте виждали синьо пиле?).

(Във видеото може да научите повече за: Полезни ли са веганските яйца)

Основният фактор за оцветяването на яйчната черупка е генетиката, въпреки че някои елементи на околната среда също играят роля.

Учените са открили поне седем гена, които участват в оцветяването на яйчната черупка на кокошките: CPOX, FECH, BCRP, HRG1, FLVCR, SLCO1A2 и SLCO1C1.

Когато става въпрос за кафяви и бели яйца, техните пигменти се влияят основно от производството на органичен пигмент, наречен протопорфирин. Пигментът се получава от хема - желязосъдържащо съединение в хемоглобина на кръвта. Два други пигмента - биливердин и биливердин-цинков хелат - също могат да повлияят на цвета на кокошите яйца, но протопорфиринът обикновено се смята за най-влиятелен.

