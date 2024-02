Защо февруари има по-малко дни от другите месеци?

Ф евруари е най-краткият месец в годината, което предизвиква любопитство за неговата особена продължителност. За да разберем защо февруари е уникален, трябва да се запознаем с историята на календарите и древните цивилизации.

Древен римски календар

Корените на продължителността на февруари могат да се проследят до древните римляни, които първоначално са работили по десетмесечен селскостопански цикъл, започващ през март и завършващ през декември. Забележително е, че зимните месеци не са имали конкретни дати поради минималната селскостопанска дейност по това време.

Добавяне на януари и февруари

За да се отговори на нуждата от по-структуриран календар са били въведени януари и февруари. Въпреки това в римския календар февруари имал по-малко дни от останалите месеци. Римляните вярвали, че равният брой дни в месеца е лошо предзнаменование, което довело до по-кратката продължителност на февруари.

