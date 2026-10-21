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Учени в Тайван създадоха приложение с изкуствен интелект за оценка на щети от земетресения

Учени в Тайван разработиха приложение с изкуствен интелект, което оценява щетите от земетресения и сеизмичната устойчивост на сградите до 15 пъти по-бързо, като предлага и безплатна версия за проверка от граждани

21 октомври 2026, 13:06
Учени в Тайван създадоха приложение с изкуствен интелект за оценка на щети от земетресения
Източник: БТА

С пециалисти в Тайван са разработили софтуерно приложение на базата на изкуствен интелект (ИИ), предназначено да оценява потенциалните щети от земетресения и да определя сеизмичната устойчивост на строителните конструкции, пише в. „Тайпе таймс".  

В проекта са участвали специалисти от Националния университет на Тайван и редица други организации. Разработчиците са обучили този инструмент с изкуствен интелект, използвайки 8000 изображения на сгради в Тайван и в чужбина, повредени от земетресения.

Авторите на проекта обясняват, че този компютърен инструмент анализира изображения на сгради, пострадали от подземни трусове, и предлага оценка на степента на тежест на повредите по конструкциите им, като по този начин подпомага инженерите в работата им. 

Създателите отбелязват още, че строителните инженери, които използват този инструмент, могат да оценят щетите по сградите 15 пъти по-бързо, отколкото колегите им, работещи без подобна подкрепа. Системата позволява на специалистите да извършват оценка на щетите ефективно, като елиминира необходимостта от повторни посещения на обектите.

Експертите освен това са разработили общодостъпна версия на тази система, с помощта на която обикновените граждани могат да оценят потенциалната устойчивост срещу земетресения на домовете си, като качат снимки на носещите стени, колоните и гредите на сградата.

Източник: БТА/Елена Христова    
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