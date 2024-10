Запознайте се със „смелите жени“ на Амазонка

П реди повече от 20 години общността на коренното население Sinchi Warmi („смела жена“) създава хижа, в която може да обучава посетителите на природните богатства на амазонската дъждовна гора. Взаимодействието с пътниците по този начин е помогнало на тези жени да запазят традициите си живи - и е сложило край на остарелите роли на половете.

Водачът Фабио Чимбо отмята главата ми назад и изсипва лекарството в носа ми; аз кашлям. То се плъзга по гърлото ми и изгаря в гърдите ми, по-силно от сингъл малц. Часът е 5 сутринта, но вече съм напълно буден. Всичко се усилва: пращящият огън, къкрещият дим, пържещата риба качама, която скоро ще бъде нашата закуска. Това разказва авторът на National Geographic.

„Това е за изгонване на всички лоши неща. Цялата болка ще си отиде“, казва сестрата на Фабио, Бети Чимбо, лидер на общността Синчи Уарми, докато Фабио използва листа, за да избърше излишното количество, което се е разляло по врата ми. Лекарството е известно на езика кичуа като сингаличина и се приготвя от стрити на прах чесън, анасон, джинджифил, албахака (амазонски босилек) и гуайуса.

