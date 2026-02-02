България

Брутално: Мъж уби с брадва половинката си в Койнаре

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа

2 февруари 2026, 11:02
Брутално: Мъж уби с брадва половинката си в Койнаре
Източник: iStock/Guliver Images

М ъж е убил с брадва жената, с която е съжителствал в дом в град Койнаре, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за инцидента е постъпил вчера в 11:04 ч. Незабавно на местопроизшествието са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи. От местопрестъплението са иззети веществени доказателства. Трупът на 67-годишната е приведен за аутопсия.

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на прокурор при Окръжна прокуратура в Плевен, допълват от полицията.

Източник: БТА/Елина Кюркчиева, кореспондент в Плевен    
