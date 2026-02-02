Свят

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни

2 февруари 2026, 10:50
Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

Х иляди игуани, замръзнали и парализирани от необичайния студ във Флорида, валят като сняг от небето, предаде New York Post

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни, а във Флорида, където се изчислява, че над 1 милион игуани обикновено се излежават по върховете на дърветата, това води до порой от падащи влечуги.

„Те са като малки торбички с лед“, каза Джесика Килгор от „услугата за отстраняване на проблемни животни“ Iguana Solutions.

Обикновено на жителите на Флорида е забранено сами да се справят с игуаните, но тази зима ситуацията е толкова тежка, че Комисията за опазване на рибите и дивата природа на Флорида реши да открие временни пунктове за събиране в целия северозападен район на щата.

Килгор каза, че е обиколила плажовете в Холивуд, Флорида, събирайки „стотици“ паднали игуани.

Тя заяви пред Local 10, че замръзналите игуани са толкова многобройни, че хората могат „да ги събират като великденски яйца от земята“.

Тя обясни, че FWC ще предаде получените игуани на лицензиран продавач извън щата или ще ги евтаназира, но отбеляза, че жителите на Флорида не са принудени да предават влечугите.

„Ако искате да му позволите да се размрази, преместете го на слънце и той веднага ще се покатери по дърветата“, каза тя.

„Но ако искате да помогнете на околната среда и да го премахнете, трябва да се обадите на FWC и да намерите пункт за предаване, където те ще могат да се погрижат за него хуманно.“

Килгор подчерта значението на игуаните за „много различни култури“, които приготвят деликатеси от всяка част на влечугите, включително яйцата им.

„Така че това са лесни закуски, падащи от дърветата тази сутрин“, каза тя пред изданието.

Слънчевият щат е дом на множество инвазивни видове влечуги, които до голяма степен са били въведени в северозападния район чрез нелегална търговия с домашни любимци, вариращи от бирмански питони до аржентински гигантски тегу.

Правителството на Флорида спонсорира събития, насочени към постепенно намаляване на популацията на питоните, включително ежегодното предизвикателство „Флоридски питон“.

Хиляди парализирани игуани падат от дърветата във Флорида
9 снимки
с
с
с
с

 

Източник: New York Post    
Игуани Студена вълна Флорида Падащи игуани Парализирани влечуги Нашествени видове Комисия за опазване на рибите и дивата природа на Флорида Пунктове за събиране Хуманно премахване Услуга за отстраняване на животни
Последвайте ни

По темата

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

а

Иран - раздиран от вътрешни конфликти

Свят Преди 13 минути

Мащабът на насилието, което силите за сигурност използваха срещу демонстрантите в Иран, шокира населението

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Любопитно Преди 27 минути

Наградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта

,

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Любопитно Преди 46 минути

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

България Преди 47 минути

Баща му се опитал да осуети ареста

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 48 минути

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 58 минути

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 2 часа

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

България Преди 2 часа

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

България Преди 2 часа

Станали са едновременни аварии на два електропровода

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

Любопитно Преди 2 часа

Сред най-острите изказвания бяха тези на Бед Бъни и Били Айлиш

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg