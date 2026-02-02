Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Х иляди игуани, замръзнали и парализирани от необичайния студ във Флорида, валят като сняг от небето, предаде New York Post.

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни, а във Флорида, където се изчислява, че над 1 милион игуани обикновено се излежават по върховете на дърветата, това води до порой от падащи влечуги.

„Те са като малки торбички с лед“, каза Джесика Килгор от „услугата за отстраняване на проблемни животни“ Iguana Solutions.

Обикновено на жителите на Флорида е забранено сами да се справят с игуаните, но тази зима ситуацията е толкова тежка, че Комисията за опазване на рибите и дивата природа на Флорида реши да открие временни пунктове за събиране в целия северозападен район на щата.

Килгор каза, че е обиколила плажовете в Холивуд, Флорида, събирайки „стотици“ паднали игуани.

Тя заяви пред Local 10, че замръзналите игуани са толкова многобройни, че хората могат „да ги събират като великденски яйца от земята“.

Тя обясни, че FWC ще предаде получените игуани на лицензиран продавач извън щата или ще ги евтаназира, но отбеляза, че жителите на Флорида не са принудени да предават влечугите.

„Ако искате да му позволите да се размрази, преместете го на слънце и той веднага ще се покатери по дърветата“, каза тя.

„Но ако искате да помогнете на околната среда и да го премахнете, трябва да се обадите на FWC и да намерите пункт за предаване, където те ще могат да се погрижат за него хуманно.“

Килгор подчерта значението на игуаните за „много различни култури“, които приготвят деликатеси от всяка част на влечугите, включително яйцата им.

„Така че това са лесни закуски, падащи от дърветата тази сутрин“, каза тя пред изданието.

Слънчевият щат е дом на множество инвазивни видове влечуги, които до голяма степен са били въведени в северозападния район чрез нелегална търговия с домашни любимци, вариращи от бирмански питони до аржентински гигантски тегу.

Правителството на Флорида спонсорира събития, насочени към постепенно намаляване на популацията на питоните, включително ежегодното предизвикателство „Флоридски питон“.