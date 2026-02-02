Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Д оларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние", съобщи Deutsche Welle.

Инвеститорите се преориентират. Какво означава това за еврото и потребителите в Европа?

"Доларът е в отлично състояние", каза наскоро американският президент Доналд Тръмп в отговор на въпрос на журналист за стойността на американската валута. Но имайки предвид уверенията на Тръмп, че под негово ръководство всичко се развива по най-добрия начин, всеки друг отговор би бил изненадващ, отбелязва германската обществена телевизия ZDF. Медията подчертава, че поевтиняването на долара е най-вече отражение на липсващото доверие към политиката на президента Тръмп .

Златото и среброто като по-сигурни пристанища

Доларът започна годината в не особено добра форма, след което продължи да спада, достигайки в средата на седмицата стойността от над 1,20 долара за 1 евро. Причините са ясни от месеци, казва пред ZDF икономистът Карстен Бржески. "Инвеститорите се преориентират и насочват към други региони извън САЩ . Те търсят и по-сигурни пристанища, което обяснява високата цена на златото и среброто."

Междувременно цените на златото и среброто бият нови и нови рекорди. Една унция злато вече струва повече от 5200 долара. По цял свят инвеститорите - но най-вече емисионните банки - купуват злато и пълнят трезорите си. Плюсът при среброто пък се обяснява най-вече с нарасналото търсене за използването му в системите на изкуствения интелект - в чиповете и високотехнологичните сървъри. Респективно край на ръста в цените на скъпоценните метали не се очертава, пише ZDF.

"В момента отговорност за слабостта на долара носят и дискусиите, свързани с Гренландия и инцидентите в Минеаполис", подчертава Брежски. Икономистът допълва, че инвеститорите изпитват съмнения по отношение на случващото се в САЩ и затова предпочитат да диверсифицират.

Силното евро стимулира потреблението

Слабият долар и силното евро са източник на трудности за германските износители, пише ZDF. Макар курсът от 1,20 долара за 1 евро все още да не е основание за безпокойство, фирмите, ориентирани към експорта, започват да срещат затруднения с продажбите на стоките си извън еврозоната. По думите на Бржески слабостта на долара влияе като допълнително мито за износителите.

Ефектът от слабостта на долара обаче е двустранен, констатира германската обществена медия. Тъй като за голяма част от внасяните в еврозоната стоки се плаща в долари, слабият курс на американската валута е предимство за потребителите. Това се отнася най-вече за нефта, т.е. цените по бензиностанциите би трябвало да паднат. Същевременно трябва да поевтинеят и цените на пътуванията в чужбина, за които се плаща в долари, а и конюнктурата може да се съживи.

Силното евро "крепи покупателната сила на европейските домакинства и стимулира потреблението и туризма в чужбина", казва пред ZDF банкерът Джон Пласард.

Той допълва, че "силното евро е добра новина за европейските вносители, особено в сферата на химията, строителството, въздухоплаването или в браншовете с високо потребление на енергия и суровини".

Доларът губи престиж

Европейската централна банка наблюдава внимателно съотношението между еврото и долара. Ако еврото поскъпне още, това ще доведе до поевтиняване на вноса, понеже за суровините се плаща предимно в долари. Това може да намали инфлацията и да създаде условия за намаляване на лихвите. Карстен Бржески обяснява пред ZDF: "При курс от 1,20 долара за евро ЕЦБ няма от какво да се опасява". А погледнато в перспектива, по-изгодните кредити помагат, тъй като за предприятията става по-лесно да инвестират.

За американците обаче важи точно обратното, посочва германската обществена медия - от другата страна на Атлантика за повечето хора става все по-скъпо. Вносът така и така е оскъпен от митата на Тръмп. На този фон покупателната способност на американските потребители пада.

ZDF обобщава, че като водеща валута доларът отдавна е загубил престижа си, както се вижда и от сегашната му слабост. Но оттам не следва непременно, че той е заплашен да отпадне като водеща валута. Пък и нали бил в "в отлично състояние", както казва Доналд Тръмп. Но май само той мисли така.