Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Тя ще е на цена 4 евро и 9 евроцента и ще е валидна 24 часа

2 февруари 2026, 08:22
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

118 снегорина чистят пътните артерии в София

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

П рез февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".

А от 00:00 часа на 3 февруари в сила влиза и нова еднодневна винетка на цена 4 евро и 9 евроцента.

Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса, съобщава NOVA.

Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някои от терминалите за самотаксуване.

Цените остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева, а плащанията по електронен път са в евро.

Нови шокиращи подробности около досиетата

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
