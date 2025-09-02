Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Б ългарският модел Александра Богданска за втори път покори престижния филмов фестивал във Венеция. Тя се появи на червения килим с впечатляваща визия, която мигновено прикова вниманието на фотографи и гости.

Източник: Getty Images

Тази година Алекс избра изящна рокля с воали, подчертаваща елегантната ѝ фигура и добавяща нотка на романтика и блясък. Изборът ѝ отново се оказа безупречен – съчетание между класическа изисканост и модерен почерк.

За публиката това беше второ присъствие на Богданска във Венеция, след като през 2023 г. тя направи впечатляващ дебют с ревюна рокля в nude тон, създадена специално за нея от българския бранд Pembe Kenan. Тогава визията ѝ с пайети, мъниста и перли я нареди сред най-коментираните гости на фестивала.

Две години по-късно, Алекс се завърна по-уверена и по-зряла, демонстрирайки стил, който я поставя редом до световните звезди. Очакванията бяха високи, но тя ги надмина още с първата си поява.

Източник: Getty Images

Освен на червения килим на 82-рото издание на фестивала, Богданска присъства и на гала вечеря ден по-рано. В социалните мрежи тя сподели емоциите си от подготовката, описвайки преживяването като истинска привилегия: „Вълнувам се! Предстои Venice Film Festival и се подготвям с голям трепет… нямам търпение да ви направя част от това голямо вълнение!“