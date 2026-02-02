Свят

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

2 февруари 2026, 09:45
„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп на премиерата на документалния филм "Меланиа"   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп, съпругата му Мелания Тръмп и други високопоставени представители на администрацията му присъстваха в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ на премиерата на „Мелания“ – високобюджетен документален филм, на който първата дама е изпълнителен продуцент.

По време на прожекцията Тръмп беше попитан дали би бил същият човек, какъвто е днес, ако не беше срещнал съпругата си. С партньорката си до него той отговори: „Това е интересен въпрос. По-добре да бъда много внимателен с него… Задавате ми един много опасен въпрос“.

Той добави: „Мисля, че тя наистина беше голяма помощ. Тя се справи чудесно – много уважавана, много умна, много уравновесена -  понякога, когато аз не съм толкова уравновесен“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by APT News (@apt__news)

За документалния филм „Мелания“

Документалният филм е финансиран с внушителните 75 милиона долара от Amazon MGM Studios. Първоначално Amazon MGM Studios са платили 40 милиона долара, за да придобият лиценз за проекта и свързан документален сериал, планиран да излизане по-късно тази година в Amazon Prime Video.

Първата дама е един от продуцентите на филма, който разказва за 20-те дни, предхождащи встъпването на Тръмп в длъжност през 2025 г., както и за завръщането на семейството в Белия дом.

Освен това студиото е отделило още 35 милиона долара за популяризирането и разпространението на „Мелания“, който ще бъде достъпен в 25 територии извън Северна Америка, съобщава Reuters. Очаква се рекламни материали да се появят на различни места, включително на Пикадили Съркъс в Лондон.

Джеф Безос, председател на Amazon, е направил дарение за фонда за инаугурацията на Тръмп по-рано тази година.

Режисиран от Брет Ратнър, документалният филм предлага рядък достъп до личния живот на първата дама, която е поддържала нисък публичен профил по време на втория мандат на Тръмп.

Трейлърът на „Мелания“ започва в Деня на инаугурацията през януари миналата година и показва първата дама със знаковата тъмносиня шапка с широка периферия по време на церемонията в Капитолия на САЩ. Освен това се подчертава ролята ѝ на съветник на президента, включително моментът, в който тя насърчава съпруга си да акцентира върху думите „миротворец и обединител“ в своята инаугурационна реч.

Сред високопоставените представители на администрацията на Тръмп, присъствали на премиерата, бяха министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

По темата

Източник: ndtv    
Мелания Тръмп Доналд Тръмп документален филм първа дама Amazon MGM Studios премиера на филм инаугурация на Тръмп Белият дом личен живот на първата дама американска администрация
Последвайте ни
Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 10 минути

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 11 минути

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Свят Преди 29 минути

Това заяви управляващият директор на МВФ в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай

<p>Скандал след наградите &quot;Грами&quot;: Тръмп заплаши да съди водещия</p>

Скандал след наградите "Грами": Доналд Тръмп заплаши да съди водещия

Свят Преди 34 минути

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо", заяви американският държавен глава

,

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Любопитно Преди 46 минути

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

България Преди 47 минути

Баща му се опитал да осуети ареста

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 48 минути

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 58 минути

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 2 часа

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

България Преди 2 часа

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg