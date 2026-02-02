„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп на премиерата на документалния филм "Меланиа"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп, съпругата му Мелания Тръмп и други високопоставени представители на администрацията му присъстваха в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ на премиерата на „Мелания“ – високобюджетен документален филм, на който първата дама е изпълнителен продуцент.

По време на прожекцията Тръмп беше попитан дали би бил същият човек, какъвто е днес, ако не беше срещнал съпругата си. С партньорката си до него той отговори: „Това е интересен въпрос. По-добре да бъда много внимателен с него… Задавате ми един много опасен въпрос“.

Той добави: „Мисля, че тя наистина беше голяма помощ. Тя се справи чудесно – много уважавана, много умна, много уравновесена - понякога, когато аз не съм толкова уравновесен“.

За документалния филм „Мелания“

Документалният филм е финансиран с внушителните 75 милиона долара от Amazon MGM Studios. Първоначално Amazon MGM Studios са платили 40 милиона долара, за да придобият лиценз за проекта и свързан документален сериал, планиран да излизане по-късно тази година в Amazon Prime Video.

Първата дама е един от продуцентите на филма, който разказва за 20-те дни, предхождащи встъпването на Тръмп в длъжност през 2025 г., както и за завръщането на семейството в Белия дом.

Освен това студиото е отделило още 35 милиона долара за популяризирането и разпространението на „Мелания“, който ще бъде достъпен в 25 територии извън Северна Америка, съобщава Reuters. Очаква се рекламни материали да се появят на различни места, включително на Пикадили Съркъс в Лондон.

Джеф Безос, председател на Amazon, е направил дарение за фонда за инаугурацията на Тръмп по-рано тази година.

Режисиран от Брет Ратнър, документалният филм предлага рядък достъп до личния живот на първата дама, която е поддържала нисък публичен профил по време на втория мандат на Тръмп.

Трейлърът на „Мелания“ започва в Деня на инаугурацията през януари миналата година и показва първата дама със знаковата тъмносиня шапка с широка периферия по време на церемонията в Капитолия на САЩ. Освен това се подчертава ролята ѝ на съветник на президента, включително моментът, в който тя насърчава съпруга си да акцентира върху думите „миротворец и обединител“ в своята инаугурационна реч.

Сред високопоставените представители на администрацията на Тръмп, присъствали на премиерата, бяха министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на отбраната Пийт Хегсет.