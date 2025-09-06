Любопитно

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“

Обновена преди 1 час / 6 септември 2025, 22:57
Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция
Източник: БТА/АР

Н езависимият американски режисьор Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ на филмовия фестивал във Венеция в събота със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“, съобщи Ройтерс.

„Сребърен лъв“ взе тунизийският режисьор Каутер Бен Хания с драмата „Гласът на Хинд Раджаб“ – разтърсващ филм по истински случай за убийството на петгодишно палестинско момиче по време на продължаващата израелска офанзива в Ивицата Газа.

Китайката Син Жилей спечели наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал във Венеция в събота за ролята си във филма „Слънцето изгрява над всички нас“ на режисьора Кай Шанджун, предаде АФП.

Във филма 39-годишната актриса пресъздава образа на жена, която се опитва да се помири с бившия си любовник, излежал присъда в затвора за престъпление, което тя е извършила. 

Източник: БТА/АР

Тони Сервило, един от най-продуктивните и уважавани актьори в Италия, спечели наградата за най-добър актьор за ролята си на високонравствен президент на Италия, който се бори да преодолее своята нерешителността и да заеме твърда позиция.

Сервило, който е редовен участник във Венецианския кинофестивал, се радва на плодотворно, продължаващо десетилетия сътрудничество с режисьора Паоло Сорентино, който често го кани да участва във филмите си.

Наградата в събота му бе връчена за неговата роля в „La Grazia“ на неаполитанския режисьор. При приемането на наградата Сервило благодари на Сорентино.

Той беше и един от мнозината на церемонията по връчването на наградите, които се изказаха срещу войната в Газа, наричайки Газа „земя, където човешкото достойнство се потъпква жестоко всеки ден“.

В „La Grazia“ Сервило играе политик, който е на прага на края на блестящата си кариера и който се бори с морална дилема, след като му е поискано да подпише закон, който ще легализира евтаназията, и да помилва двама осъдени убийци.

Източник: Христо Кьосев/БТА, БГНЕС    
Венециански филмов фестивал Златен лъв Джим Джармуш Каутер Бен Хания Син Жилей Филмови награди
Последвайте ни

По темата

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

pariteni.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Свят Преди 2 часа

Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

България Преди 3 часа

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка

„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

Любопитно Преди 4 часа

Шийн описва колко освобождаващо е било да проговори за темата след толкова години мълчание

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Макрон ще произнесе реч за 35 г. обединение на Германия

Свят Преди 5 часа

Френският президент ще бъде първият чуждестранен лидер, който говори на събитието от повече от 20 години

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Любопитно Преди 6 часа

Чандра Бахадур Данги е роден на 30 ноември 1939 г. в отдалеченото село Римкхоли в Непал

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Свят Преди 6 часа

Жертвата твърди, че нападателят е слагал лекарства в храната и е откраднал личната ѝ карта

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

България Преди 7 часа

Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Любопитно Преди 7 часа

Как да получим здравна карта при пътуване в друга страна и какво покрива тя

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

България Преди 7 часа

По думите му, днешното общество е не само разделено, но и примирено

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Свят Преди 8 часа

Известният италиански моден дизайнер почина в четвъртък

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Свят Преди 8 часа

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

България Преди 8 часа

Стелиан Мику е изчезнал на 1 септември около 15.30 часа

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Иран екзекутира мъж за убийство на началник на службите за сигурност

Свят Преди 9 часа

Той е застрелял в главата местния началник през декември 2022 г.

Обвиняемият Даниел Терзиев

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

България Преди 9 часа

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода

<p>Спасиха парапланерист от скали край Габрово</p>

Спасиха парапланерист от скали край Габрово

България Преди 10 часа

Човекът е ударил главата си

Паметникът на ген. Владимир Вазов в София

Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

България Преди 10 часа

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Бавно, мръсно и прекрасно: какво знаят великите за секса

Edna.bg

Мила, кой те излъга, че заслужаваш нещо по-добро?

Edna.bg

Ливърпул се размечта за Майкъл Олисе

Gong.bg

Георги Миланов: Трябва да играем повече с топката и да създаваме положения

Gong.bg

Кулминацията на тържествата: Заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България (ВИДЕО)

Nova.bg

В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg