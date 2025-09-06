Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Н езависимият американски режисьор Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ на филмовия фестивал във Венеция в събота със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“, съобщи Ройтерс.

„Сребърен лъв“ взе тунизийският режисьор Каутер Бен Хания с драмата „Гласът на Хинд Раджаб“ – разтърсващ филм по истински случай за убийството на петгодишно палестинско момиче по време на продължаващата израелска офанзива в Ивицата Газа.

Китайката Син Жилей спечели наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал във Венеция в събота за ролята си във филма „Слънцето изгрява над всички нас“ на режисьора Кай Шанджун, предаде АФП.

Във филма 39-годишната актриса пресъздава образа на жена, която се опитва да се помири с бившия си любовник, излежал присъда в затвора за престъпление, което тя е извършила.

Източник: БТА/АР

Тони Сервило, един от най-продуктивните и уважавани актьори в Италия, спечели наградата за най-добър актьор за ролята си на високонравствен президент на Италия, който се бори да преодолее своята нерешителността и да заеме твърда позиция.

Сервило, който е редовен участник във Венецианския кинофестивал, се радва на плодотворно, продължаващо десетилетия сътрудничество с режисьора Паоло Сорентино, който често го кани да участва във филмите си.

Наградата в събота му бе връчена за неговата роля в „La Grazia“ на неаполитанския режисьор. При приемането на наградата Сервило благодари на Сорентино.

Той беше и един от мнозината на церемонията по връчването на наградите, които се изказаха срещу войната в Газа, наричайки Газа „земя, където човешкото достойнство се потъпква жестоко всеки ден“.

В „La Grazia“ Сервило играе политик, който е на прага на края на блестящата си кариера и който се бори с морална дилема, след като му е поискано да подпише закон, който ще легализира евтаназията, и да помилва двама осъдени убийци.