Любопитно

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

2 февруари 2026, 10:12
Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка
Източник: Getty Images

К им Кардашиян и Луис Хамилтън тайно са във връзка и са прекарали романтичен уикенд заедно във Великобритания, според нов доклад.

Основателката на Skims, на 45 години, и 41-годишният Хамилтън са били снимани заедно многократно през последното десетилетие, но досега не са били свързвани романтично, предаде Page Six.

Според британския таблоид „Сън“, Кардашиян е отлетяла от Лос Анджелис в събота следобед, 31 януари, с личния си самолет и се е срещнала с пилота от Формула 1, за да отседнат в луксозния хотел и кънтри клуб Estelle Manor в Котсуолдс.

Двамата са прекарали „много романтичен“ уикенд, по думите на източник, като са били придружавани от охранители, за да се гарантира тяхната дискретност.

Близки до двойката разкриват пред изданието, че са споделили една стая и са ползвали ексклузивно басейна и спа центъра.

„Имаха запазен масаж за двойки и ползваха всички съоръжения само за двамата“, е заявил вътрешен източник, добавяйки: „Вечерта са вечеряли в частна стая, за да нямат други гости наоколо.“

Съобщава се, че двамата са напуснали хотела до 11 ч. в неделя сутринта и са отпътували с двете коли, с които Кардашиян е пристигнала от летището.

Очевидец разказва, че въпреки усилията на двойката да не бъдат забелязани заедно – твърди се, че той е използвал предните входове, а тя е била изведена през страничен изход – Кардашиян е привлякла вниманието с осемте си куфара и „огромната“ си чанта Hermès Birkin.

„Те си тръгнаха заедно, придружени от бодигардовете, и отпътуваха“, обясни очевидецът.

Представители на Кардашиян и Хамилтън не са отговорили веднага на запитване за коментар.

Новата двойка наскоро е присъствала на новогодишното парти на Кейт Хъдсън в Аспен, Колорадо – макар и да не са били снимани заедно. Актрисата от „All’s Fair“ е блестяла в искрящ, прозрачен черен тоалет въпреки студа, докато Хамилтън се е покрил с изцяло кафяв костюм.

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест.

Хамилтън е излизал с певицата от Pussycat Dolls от 2007 до 2015 г. и е бил свързван с известни личности като Риана, Шакира и София Вергара.

Кардашиян, която финализира развода си с Уест през 2022 г., последно беше свързвана с НФЛ звездата Одел Бекъм-младши, въпреки че връзката им се твърди, че е приключила през април 2024 г.

Хамилтън – който е приятелски настроен към Уест – веднъж сподели съвета, който рапърът му е дал по време на тяхно общуване.

Хамилтън разказа пред City AM: „Кание ми каза: „Аз съм голям в музикалния свят, но се опитвам да правя това, което обичам в модата, и хората не го харесват. Ти си голям в света на състезанията, но обичаш музиката си, и хората вероятно ще се затруднят да приемат това. Трябва да правиш това, което обичаш, и да не ти пука какво мислят другите.“

Източник: Page Six    
Ким Кардашиян Луис Хамилтън Тайна връзка Романтичен уикенд Великобритания Формула 1 Знаменитости Estelle Manor Слухове за връзка Звездна двойка
Последвайте ни

По темата

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 9 минути

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 10 минути

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Свят Преди 28 минути

Това заяви управляващият директор на МВФ в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай

<p>Скандал след наградите &quot;Грами&quot;: Тръмп заплаши да съди водещия</p>

Скандал след наградите "Грами": Доналд Тръмп заплаши да съди водещия

Свят Преди 33 минути

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо", заяви американският държавен глава

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

България Преди 46 минути

Баща му се опитал да осуети ареста

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny си тръгна с общо три награди – важен момент за латино музиката, която дълги години оставаше в периферията на англоезичната музикална индустрия

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 1 час

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

България Преди 2 часа

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

България Преди 2 часа

Станали са едновременни аварии на два електропровода

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

Любопитно Преди 2 часа

Сред най-острите изказвания бяха тези на Бед Бъни и Били Айлиш

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Любопитно Преди 3 часа

Българската православна църква почита на 2 февруари християнския празник Сретение Господне

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg