Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

К им Кардашиян и Луис Хамилтън тайно са във връзка и са прекарали романтичен уикенд заедно във Великобритания, според нов доклад.

Основателката на Skims, на 45 години, и 41-годишният Хамилтън са били снимани заедно многократно през последното десетилетие, но досега не са били свързвани романтично, предаде Page Six.

Според британския таблоид „Сън“, Кардашиян е отлетяла от Лос Анджелис в събота следобед, 31 януари, с личния си самолет и се е срещнала с пилота от Формула 1, за да отседнат в луксозния хотел и кънтри клуб Estelle Manor в Котсуолдс.

Двамата са прекарали „много романтичен“ уикенд, по думите на източник, като са били придружавани от охранители, за да се гарантира тяхната дискретност.

Близки до двойката разкриват пред изданието, че са споделили една стая и са ползвали ексклузивно басейна и спа центъра.

„Имаха запазен масаж за двойки и ползваха всички съоръжения само за двамата“, е заявил вътрешен източник, добавяйки: „Вечерта са вечеряли в частна стая, за да нямат други гости наоколо.“

Съобщава се, че двамата са напуснали хотела до 11 ч. в неделя сутринта и са отпътували с двете коли, с които Кардашиян е пристигнала от летището.

Очевидец разказва, че въпреки усилията на двойката да не бъдат забелязани заедно – твърди се, че той е използвал предните входове, а тя е била изведена през страничен изход – Кардашиян е привлякла вниманието с осемте си куфара и „огромната“ си чанта Hermès Birkin.

„Те си тръгнаха заедно, придружени от бодигардовете, и отпътуваха“, обясни очевидецът.

Представители на Кардашиян и Хамилтън не са отговорили веднага на запитване за коментар.

Новата двойка наскоро е присъствала на новогодишното парти на Кейт Хъдсън в Аспен, Колорадо – макар и да не са били снимани заедно. Актрисата от „All’s Fair“ е блестяла в искрящ, прозрачен черен тоалет въпреки студа, докато Хамилтън се е покрил с изцяло кафяв костюм.

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест.

Хамилтън е излизал с певицата от Pussycat Dolls от 2007 до 2015 г. и е бил свързван с известни личности като Риана, Шакира и София Вергара.

Кардашиян, която финализира развода си с Уест през 2022 г., последно беше свързвана с НФЛ звездата Одел Бекъм-младши, въпреки че връзката им се твърди, че е приключила през април 2024 г.

Хамилтън – който е приятелски настроен към Уест – веднъж сподели съвета, който рапърът му е дал по време на тяхно общуване.

Хамилтън разказа пред City AM: „Кание ми каза: „Аз съм голям в музикалния свят, но се опитвам да правя това, което обичам в модата, и хората не го харесват. Ти си голям в света на състезанията, но обичаш музиката си, и хората вероятно ще се затруднят да приемат това. Трябва да правиш това, което обичаш, и да не ти пука какво мислят другите.“