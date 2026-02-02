Любопитно

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Наградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта

2 февруари 2026, 10:33
Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи
Източник: GettyImages/Guliver

Н аградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта, обличайки екстравагантни рокли и демонстрирайки странни визии.

Тази година церемонията по награждаването се провежда в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, отбелязвайки 68-ата годишнина на престижните музикални награди.

Наградите „Грами“, които отбелязват най-доброто в музиката за годината, беха водени от комика Тревър Ноа и включваха участия на редица изпълнители, включително Лейди Гага, Джъстин Бийбър и Бруно Марс.

Когато модата отиде твърде далеч – „Грами“ 2026
10 снимки
Хайди Клум
Шапел Роан
Майли Сайръс
Били Айлиш

Преди церемонията звездите се разходиха по червения килим, за да покажат тоалетите си... и имаше купчина модни кошмари и прекалено екстравагантни тоалети.

Вижте кои са най-големите модни гафове от наградите Грами през 2026 г.

Източник: Daily Mail    
Награди Грами 2026 Червен килим Модни провали Музикални награди Лос Анджелис Знаменитости Тоалети Тревър Ноа 68-а годишнина Crypto.com Arena
Последвайте ни

По темата

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Нови шокиращи подробности около досиетата

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 храни, които помагат при диария при кучето

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 10 минути

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

а

Иран - раздиран от вътрешни конфликти

Свят Преди 12 минути

Мащабът на насилието, което силите за сигурност използваха срещу демонстрантите в Иран, шокира населението

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 57 минути

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 1 час

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Япония извлече редкоземни елементи от 6000 м дълбочина

Свят Преди 1 час

Съобщението идва на фона на това, че Китай – най-големият доставчик на редкоземни елементи в света – засилва натиска върху Токио

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

Пенсиите за февруари: Изплащането ще започне два дни по-късно

България Преди 1 час

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

Любопитно Преди 1 час

<p>Какво направи Тръмп: Рязка промяна в цените на петрола</p>

Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Свят Преди 2 часа

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

България Преди 2 часа

Сред заснетите посетители са и редица публични личности

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Откриха древна гробница на "облачните хора" с деформирани черепи

Свят Преди 2 часа

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

България Преди 2 часа

Станали са едновременни аварии на два електропровода

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Любопитно Преди 3 часа

Българската православна църква почита на 2 февруари християнския празник Сретение Господне

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Свят Преди 3 часа

САЩ са започнали диалог с кубинските власти

118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София

България Преди 3 часа

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 4 часа

Над 1 200 снегопочистващи машини са обработвали настилките по републиканските пътища през нощта

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Любопитно Преди 4 часа

За място, което се нарича Долината на смъртта, тази изгарящо гореща част от Калифорния е изненадващо богата на живот

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Шок, сълзи и рекорди: как „Грами“ 2026 пренаписа музикалната история

Edna.bg

Велсакес разкри от какво е притеснен преди Лудогорец и заяви: Футбол, футбол и футбол! За съдии не говоря

Gong.bg

Бившата на Али Соу напомни за себе си с горещи кадри

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg