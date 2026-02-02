Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Н аградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта, обличайки екстравагантни рокли и демонстрирайки странни визии.

Тази година церемонията по награждаването се провежда в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, отбелязвайки 68-ата годишнина на престижните музикални награди.

Наградите „Грами“, които отбелязват най-доброто в музиката за годината, беха водени от комика Тревър Ноа и включваха участия на редица изпълнители, включително Лейди Гага, Джъстин Бийбър и Бруно Марс.

Преди церемонията звездите се разходиха по червения килим, за да покажат тоалетите си... и имаше купчина модни кошмари и прекалено екстравагантни тоалети.

Вижте кои са най-големите модни гафове от наградите Грами през 2026 г.