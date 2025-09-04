Любопитно

Най-дългите аплодисменти във Венеция - успех или клопка по пътя към Оскарите

Дали аплодисментите вече не излизат извън контрол?

4 септември 2025, 10:34
Източник: Getty Images

Н а тазгодишния фестивал във Венеция, който приключва в събота, три филма досега получиха овации на крака, продължили по над 15 минути.

Най-бурните реакции бяха за "The Smashing Machine" с Дуейн „Скалата“ Джонсън като ММА боеца Марк Кер; "The Testament of Ann Lee" – исторически мюзикъл с Аманда Сейфрид; и "Frankenstein" на Гийермо дел Торо с изгряващата звезда Джейкъб Елорди. Усещането е, че Лидо е станал твърде щедър на аплодисменти.

От 2014 г. насам именно Венеция има най-добрия рекорд сред големите фестивали, когато става дума за бъдещи носители на „Оскар“ за най-добър филм – цели четири заглавия.

Забележително е обаче, че нито едно от тях – "Birdman", "Spotlight", "The Shape of Water" и "Nomadland" – не е било сред „рекордьорите“ по дължина на овациите.

За разлика от Кан, в Италия измерването на аплодисментите на крака като барометър за успех е сравнително ново явление.

Може би затова те стават все по-дълги. Често именно филмите, които по-късно се провалят на Оскарите, са посрещнати с еуфория, продължила десетки минути край Адриатическо море.

Ето как някои от най-възторжено аплодираните премиери във Венеция се представиха по-късно в „Долби Тиътър“ в Лос Анджелис:

  • "Стаята до вратата" (2024) - 18 минути

Първият пълнометражен филм на Педро Алмодовар на английски накара елегантната публика да пляска цели 18 минути. Лентата с Тилда Суинтън и Джулиан Мур спечели „Златен лъв“.

Но при обявяването на номинациите за Оскар вратата на „Стаята“ се затръшна – нито една номинация. Тежката тема за евтаназията вероятно е отблъснала Академията, а критиците не я смятат за най-силната работа на Алмодовар.

  • "Блондинка" (2022) - 14 минути

Биографичният филм за Мерилин Монро с Ана де Армас стартира с овации, но след премиерата в Netflix се превърна в разочарование – с оценки от 43% сред критиците и 36% сред зрителите.

Въпреки това, филмът донесе на де Армас номинация за „Оскар“ за най-добра актриса. Тя загуби от Мишел Йео ("Всичко навсякъде наведнъж").

  • The Banshees of Inisherin (2022) - 13-15 минути

Черната комедия на Мартин Макдона за двама ирландци (Колин Фарел и Брендън Глийсън), които внезапно спират да бъдат приятели, беше посрещната с бурни аплодисменти.

Филмът спечели „Златен глобус“ за най-добър мюзикъл/комедия, а Фарел – за най-добър актьор. На Оскарите получи девет номинации, но не успя да превърне нито една в статуетка.

  • "Бруталистът" (2024) - 13 минути

Историческата драма за еврейски архитект, емигрирал в САЩ, се радваше на изключително добър прием във Венеция.

Филмът спечели три Оскара – за музика, операторско майсторство и актьор за Ейдриън Броуди. Неговата благодарствена реч бе почти толкова дълга, колкото и аплодисментите.

  • Joker: Folie à Deux (2024) - 11–12 минути

Продължението на Жокера бе определено от мнозина като пълен провал.

Докато първият филм донесе „Оскар“ на Хоакин Финикс и спечели над 1 милиард долара, вторият – вече мюзикъл с Лейди Гага като Харли Куин – реализира само 207 милиона и не получи значими номинации.

  • Queer (2024) - 11 минути

Даниел Крейг впечатли като алкохолен и хомосексуален емигрант в Мексико в адаптацията на Уилям С. Бъроуз.

Фестивалната публика го посрещна с 11-минутни овации, но по пътя към Оскарите филмът се провали напълно.

  • "Клети създания" (2023) - 10 минути

Ема Стоун блесна като Бела в провокативния филм на Йоргос Лантимос. Тя спечели "Оскар" за най-добра актриса, а лентата получи още три технически отличия.

Номинацията за „най-добър филм“ в годината на "Опенхаймер" обаче се оказа мисия невъзможна.

  • "Произход" (2024) - 9 минути

Филмът на Ава ДюВерней за корените на фанатизма бе приет с възторг във Венеция и включен в последния момент в програмата на Торонто.

Въпреки това, по кината се провали и не получи номинации за "Оскар".

  • "Паралелни майки" (2021) - 9 минути

Испания реши да не издигне филма на Алмодовар с Пенелопе Крус за международен "Оскар", но актрисата все пак получи номинация за главна роля, а лентата – за оригинална музика.

  • "Мария" (2024) - 8 минути

Биографичният филм за оперната легенда Мария Калас трябваше да бъде голямото завръщане на Анджелина Джоли. Във Венеция бе посрещнат с осемминутни овации.

Въпреки очакванията, Академията я пренебрегна. Филмът получи само една номинация – за операторска работа.

Източник: nypost.com    
