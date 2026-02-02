Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)

Д жъстин Бийбър остави много зрители озадачени в неделя вечер, 1 февруари, след като излезе на сцената на наградите „Грами“ за първи път от четири години – гол до кръста и облечен само с бляскави къси спортни панталони тип боксерки, предаде Daily Mail.

31-годишната поп суперзвезда представи емоционално изпълнение на наградите „Грами“ в Лос Анджелис.

Докато Бийбър изпълняваше емоционалната си песен "Yukon", за която преди това е разкрил, че е посветена на съпругата му, камерите многократно се насочваха към Хейли Бийбър в публиката, която се усмихваше гордо и го подкрепяше.

Шест "Грами" момента, които ще останат в историята

Само часове по-рано двойката бе преминала по червения килим заедно, носейки еднакви значки с надпис „ICE OUT“.

Появата на Бийбър отбеляза първото му изпълнение на наградите „Грами“ от 2022 г., когато изпълни „Peaches“ заедно с Giveon и Даниел Сийзър.

Justin Bieber delivers a sultry performance of “Yukon” at the #Grammys wearing only gym shorts and socks, as Hailey Bieber watches from the crowd. pic.twitter.com/11VVp1QA1N — Variety (@Variety) February 2, 2026

Оттогава неговите сценични изяви са рядкост, ограничени до изненадващо гостуване по време на концерт на SZA и няколко частни събития след отмяната на турнето му заради здравословни проблеми.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс заяви пред The Daily Mail, че „трогателното, сдържано изпълнение изглеждаше емоционално изразително“.

„Основният сигнал на езика на тялото изглеждаше този на уязвимост. Походката на Джъстин беше бавна, с рамене, свити в самозащитна поза“, обясни тя. „Когато стоеше сам на сцената, той заемаше поза с ръцете си в самозащитен ритуал.“

Джеймс посочи, че докато излиза на сцената, зрителите „почти не виждат очите му, тъй като той пееше с поглед надолу или със затворени очи“.

Освен това тя предположи, че изборът му да носи само „чифт бледосини копринени боксерки и чорапи“ допринася за „вида на уязвимост“.

Кание Уест за голата Бианка: Това е изкуство

„Това не беше модно изявление, целящо да демонстрира физика“, настоя тя. „Толкова много знаменитости бяха минали по червения килим в различни стадии на разголване, но Джъстин не използва носенето на бельо като поза за хвалба или показване на мускули и татуировки в някакъв демонстративен ритуал; той просто изглеждаше, сякаш се е измъкнал от костюма си като жест на честност и разголване на душата.“

Джеймс продължи да наблюдава, че Бийбър „изпълняваше, сякаш не е забелязал, че има публика“.

Въпреки това, Джеймс заяви, че това „не е попречило на гордия поглед на Хейли от партера и дори на малък сигнал с пръсти към камерата, за да покаже, че е знаела, че той ще ги изненада и зашемети всички с това трогателно, сурово изпълнение.“

Представлението послужи като прелюдия към предстоящи събития, като Бийбър ще бъде хедлайнер на двата уикенда на Коачела по-късно тази пролет.

Тази година канадската звезда е номинирана за четири награди, включително за Албум на годината и Най-добър поп вокален албум за „Swag“, Най-добро поп солово изпълнение за „Daisies“ и Най-добро R&B изпълнение за „Yukon“.

Джъстин Бийбър изненада феновете си с нов албум

През кариерата си Бийбър е спечелил 23 номинации за „Грами“ и е взел две награди.

Все пак, именно гардеробът му, или липсата му, доминираше онлайн разговора.

Реакциите в X бяха силно разделени, като някои хвалеха уязвимостта на изпълнението, докато други поставяха под въпрос почти голото му появяване.

„Такова красиво и уязвимо изпълнение“, написа един фен, докато друг се пошегува: „Просто там по гащи и чорапи…“

Други бяха доста по-малко впечатлени.

„Джъстин, това е „Грами“, а не плаж… просто срамно“, публикува един критик.

„Къде му е ризата?“, попита друг, а някой друг добави: „Така ли е облечен на „Грами“?? Толкова мързеливо.“

Justin Bieber performing at the Grammys in just his underwear...thank you. here's his full performance of Yukon pic.twitter.com/NLnge8tall — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 2, 2026

Някои зрители изразиха по-скоро загриженост, отколкото критика.

„Това всъщност е тъжно. Този човек призовава за помощ, а никой не забелязва“, написа един потребител.

Поддръжниците бързо отвърнаха, хвалейки сценичното му присъствие и вокали.

PATHETIC: Hollywood elites Justin and Hailey Bieber flaunt "ICE OUT" pins at the 2026 Grammys, virtue-signaling against border security while barricaded in their $25.8M guard-gated Beverly Hills mansion. pic.twitter.com/olp1NmVpOG — RedWave Press (@RedWave_Press) February 2, 2026

„Джъстин Бийбър все още знае как да завладее сцената“, заяви един фен, докато друг възкликна: „Вокалите му са толкова сурови – обсебен съм от тази сдържана версия.“

Завръщането на Бийбър идва след изненадващия му албум „Swag“ от 2025 г., който дебютира на второ място в Billboard 200 с повече от 163 000 продадени единици през първата седмица.

Въпреки че пропусна челното място с малко, проектът донесе най-големия дебют по стрийминг в кариерата му, като 16 от 21-те му песни влязоха в класацията Billboard Hot 100.

Издаден през юли 2025 г., „Swag“ показа по-интроспективен, алтернативен R&B звук и включваше песни като „ALL I CAN TAKE“, „YUKON“, „GO BABY“, „DADZ LOVE“, „THERAPY SESSION“ и „FORGIVENESS“.

Последващ албум, „Swag II“, се появи само два месеца по-късно през септември, като общият брой песни в двете издания достигна 44.

По-късно тази година Бийбър ще бъде хедлайнер на Коачела с историческа сделка, за която се съобщава, че възлиза на повече от 10 милиона долара – което го прави най-високоплатеният изпълнител в историята на фестивала.

„Това е революционен ход за хедлайнер и е нещо, което той изгради изцяло сам“, заяви по-рано източник, близък до Бийбър, пред Rolling Stone. „Между участието му като хедлайнер на Коачела и успеха на „Swag“, ясно е, че това е началото на една вълнуваща нова ера за Джъстин – ера, в която той е изцяло начело.“

Вътрешни източници твърдят, че хонорарът на Бийбър надхвърля 5 милиона долара на уикенд, цифра, която го поставя доста над предишните плащания на Коачела.

Въпреки че Коачела никога не разкрива колко плаща на артистите, спекулативни онлайн доклади се появяват през годините за предишни изпълнения.

Бад Бъни, който беше един от хедлайнерите на Коачела през 2023 г., уж е получил 5 милиона долара, според Trapital Podcast.

Justin Bieber just gave the type of performance that makes you shake your head and scrunch your face. Full body chills. #GRAMMYs pic.twitter.com/iGYorw9lyh — BravoBabe (@thebravobabe_) February 2, 2026

Междувременно The Weeknd уж е поискал 8,5 милиона долара, а Ариана Гранде се твърди, че е взела 8 милиона долара.

Billboard по-рано съобщи, че Бионсе е спечелила между 8 и 12 милиона долара за хедлайнерско участие през 2018 г.

Година по-рано, The New Yorker съобщи, че Лейди Гага, Кендрик Ламар и Radiohead са получили по 3-4 милиона долара за своите изпълнения през 2017 г.

Компанията-майка на Goldenvoice, AEG, отдавна си партнира с Бийбър за неговата турнета, но това е първият път, когато той лично влиза в преговорната зала.