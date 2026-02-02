Любопитно

Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)

Докато Бийбър изпълняваше емоционалната си песен "Yukon", за която преди това е разкрил, че е посветена на съпругата му, камерите многократно се насочваха към Хейли Бийбър в публиката, която се усмихваше гордо и го подкрепяше

2 февруари 2026, 11:17
Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

Д жъстин Бийбър остави много зрители озадачени в неделя вечер, 1 февруари, след като излезе на сцената на наградите „Грами“ за първи път от четири години – гол до кръста и облечен само с бляскави къси спортни панталони тип боксерки, предаде Daily Mail. 

31-годишната поп суперзвезда представи емоционално изпълнение на наградите „Грами“ в Лос Анджелис.

Докато Бийбър изпълняваше емоционалната си песен "Yukon", за която преди това е разкрил, че е посветена на съпругата му, камерите многократно се насочваха към Хейли Бийбър в публиката, която се усмихваше гордо и го подкрепяше.

Шест "Грами" момента, които ще останат в историята

Само часове по-рано двойката бе преминала по червения килим заедно, носейки еднакви значки с надпис „ICE OUT“.

Появата на Бийбър отбеляза първото му изпълнение на наградите „Грами“ от 2022 г., когато изпълни „Peaches“ заедно с Giveon и Даниел Сийзър.

Оттогава неговите сценични изяви са рядкост, ограничени до изненадващо гостуване по време на концерт на SZA и няколко частни събития след отмяната на турнето му заради здравословни проблеми.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс заяви пред The Daily Mail, че „трогателното, сдържано изпълнение изглеждаше емоционално изразително“.

„Основният сигнал на езика на тялото изглеждаше този на уязвимост. Походката на Джъстин беше бавна, с рамене, свити в самозащитна поза“, обясни тя. „Когато стоеше сам на сцената, той заемаше поза с ръцете си в самозащитен ритуал.“

Джеймс посочи, че докато излиза на сцената, зрителите „почти не виждат очите му, тъй като той пееше с поглед надолу или със затворени очи“.

Освен това тя предположи, че изборът му да носи само „чифт бледосини копринени боксерки и чорапи“ допринася за „вида на уязвимост“.

Кание Уест за голата Бианка: Това е изкуство

„Това не беше модно изявление, целящо да демонстрира физика“, настоя тя. „Толкова много знаменитости бяха минали по червения килим в различни стадии на разголване, но Джъстин не използва носенето на бельо като поза за хвалба или показване на мускули и татуировки в някакъв демонстративен ритуал; той просто изглеждаше, сякаш се е измъкнал от костюма си като жест на честност и разголване на душата.“

Джеймс продължи да наблюдава, че Бийбър „изпълняваше, сякаш не е забелязал, че има публика“.

Въпреки това, Джеймс заяви, че това „не е попречило на гордия поглед на Хейли от партера и дори на малък сигнал с пръсти към камерата, за да покаже, че е знаела, че той ще ги изненада и зашемети всички с това трогателно, сурово изпълнение.“

Представлението послужи като прелюдия към предстоящи събития, като Бийбър ще бъде хедлайнер на двата уикенда на Коачела по-късно тази пролет.

Тази година канадската звезда е номинирана за четири награди, включително за Албум на годината и Най-добър поп вокален албум за „Swag“, Най-добро поп солово изпълнение за „Daisies“ и Най-добро R&B изпълнение за „Yukon“.

Джъстин Бийбър изненада феновете си с нов албум

През кариерата си Бийбър е спечелил 23 номинации за „Грами“ и е взел две награди.

Все пак, именно гардеробът му, или липсата му, доминираше онлайн разговора.

Реакциите в X бяха силно разделени, като някои хвалеха уязвимостта на изпълнението, докато други поставяха под въпрос почти голото му появяване.

„Такова красиво и уязвимо изпълнение“, написа един фен, докато друг се пошегува: „Просто там по гащи и чорапи…“

Други бяха доста по-малко впечатлени.

„Джъстин, това е „Грами“, а не плаж… просто срамно“, публикува един критик.

„Къде му е ризата?“, попита друг, а някой друг добави: „Така ли е облечен на „Грами“?? Толкова мързеливо.“

Някои зрители изразиха по-скоро загриженост, отколкото критика.

„Това всъщност е тъжно. Този човек призовава за помощ, а никой не забелязва“, написа един потребител.

Поддръжниците бързо отвърнаха, хвалейки сценичното му присъствие и вокали.

„Джъстин Бийбър все още знае как да завладее сцената“, заяви един фен, докато друг възкликна: „Вокалите му са толкова сурови – обсебен съм от тази сдържана версия.“

Завръщането на Бийбър идва след изненадващия му албум „Swag“ от 2025 г., който дебютира на второ място в Billboard 200 с повече от 163 000 продадени единици през първата седмица.

Въпреки че пропусна челното място с малко, проектът донесе най-големия дебют по стрийминг в кариерата му, като 16 от 21-те му песни влязоха в класацията Billboard Hot 100.

Издаден през юли 2025 г., „Swag“ показа по-интроспективен, алтернативен R&B звук и включваше песни като „ALL I CAN TAKE“, „YUKON“, „GO BABY“, „DADZ LOVE“, „THERAPY SESSION“ и „FORGIVENESS“.

Последващ албум, „Swag II“, се появи само два месеца по-късно през септември, като общият брой песни в двете издания достигна 44.

По-късно тази година Бийбър ще бъде хедлайнер на Коачела с историческа сделка, за която се съобщава, че възлиза на повече от 10 милиона долара – което го прави най-високоплатеният изпълнител в историята на фестивала.

„Това е революционен ход за хедлайнер и е нещо, което той изгради изцяло сам“, заяви по-рано източник, близък до Бийбър, пред Rolling Stone. „Между участието му като хедлайнер на Коачела и успеха на „Swag“, ясно е, че това е началото на една вълнуваща нова ера за Джъстин – ера, в която той е изцяло начело.“

Вътрешни източници твърдят, че хонорарът на Бийбър надхвърля 5 милиона долара на уикенд, цифра, която го поставя доста над предишните плащания на Коачела.

Въпреки че Коачела никога не разкрива колко плаща на артистите, спекулативни онлайн доклади се появяват през годините за предишни изпълнения.

Бад Бъни, който беше един от хедлайнерите на Коачела през 2023 г., уж е получил 5 милиона долара, според Trapital Podcast.

Междувременно The Weeknd уж е поискал 8,5 милиона долара, а Ариана Гранде се твърди, че е взела 8 милиона долара.

Billboard по-рано съобщи, че Бионсе е спечелила между 8 и 12 милиона долара за хедлайнерско участие през 2018 г.

Година по-рано, The New Yorker съобщи, че Лейди Гага, Кендрик Ламар и Radiohead са получили по 3-4 милиона долара за своите изпълнения през 2017 г.

Компанията-майка на Goldenvoice, AEG, отдавна си партнира с Бийбър за неговата турнета, но това е първият път, когато той лично влиза в преговорната зала.

 

Източник: Daily Mail    
Джъстин Бийбър Награди Грами Изпълнение на живо Гол до кръста Уязвимост Хейли Бийбър Коачела Песен Yukon Албум Swag Онлайн реакции
Последвайте ни

По темата

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 21 минути

Незаконните тютюневи изделия били укрити в изолационни термопанели

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

Любопитно Преди 22 минути

Към него се присъединяват още Miss Monique, Yotto, Juany Bravo, Pavel Petrov, Dimo, Bagerziev и Jaffar

,

Хирурзи поддържаха мъж жив без бели дробове в продължение на 48 часа

Любопитно Преди 1 час

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Брутално: Мъж уби с брадва половинката си в Койнаре

Брутално: Мъж уби с брадва половинката си в Койнаре

България Преди 1 час

70-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

а

Иран - раздиран от вътрешни конфликти

Свят Преди 1 час

Мащабът на насилието, което силите за сигурност използваха срещу демонстрантите в Иран, шокира населението

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Любопитно Преди 1 час

Наградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Свят Преди 2 часа

Това заяви управляващият директор на МВФ в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай

<p>Скандал след наградите &quot;Грами&quot;: Тръмп заплаши да съди водещия</p>

Скандал след наградите "Грами": Доналд Тръмп заплаши да съди водещия

Свят Преди 2 часа

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо", заяви американският държавен глава

,

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

България Преди 2 часа

Баща му се опитал да осуети ареста

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 2 часа

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 2 часа

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 2 часа

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп на премиерата на документалния филм "Меланиа"

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

 Голи, дръзки и незабравими: най-скандалните облекла на звездите на „Грами“ 2026

Edna.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Неприятна новина за Лудогорец преди мача с Левски

Gong.bg

Обявиха щаба на женския ни национален отбор по футбол

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg