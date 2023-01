Започна филмовият фестивал "Сънданс"

Н езависими кинорежисьори и холивудски звезди обуха зимни обувки и за пръв път от три години се върнаха в планините на щата Юта, където кинофестивалът "Сънданс" се завърна триумфално след пандемията и бе открит в четвъртък вечер, съобщи АФП.

Основаният от Робърт Редфорд кинофорум ще продължи до 29 януари в курорта на над 2000 метра надморска височина. "Сънданс" е платформа за лансиране на множество независими и документални филми.

"Толкова е хубаво да се завърнем присъствено. Нищо не може да се сравни с магията на това да бъдем заедно в Парк Сити", каза Джоана Висенте, изпълнителен директор на Института "Сънданс", който организира фестивала.

Програмният директор Ким Ютани обяви, че в последния момент в програмата е включен документалния филм "Justice" на Дъг Лайман за обвиненията срещу съдията от Върховния съд на САЩ Брет Кавано. Продукцията ще дебютира на екран днес. "Това е силен документален филм, за който сметнахме, че е важно да включим в програмата. Видяхме го вчера", каза Ютани.

