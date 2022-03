Пет големи въпроса преди наградите "Оскар"

Н аградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука винаги са обичали история за завръщане. Тази година отличията “Оскар” също се опитват да участват в такава, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В неделя наградите ще се пробват да се съвземат след церемонията

през 2021 г., която беше засегната от ограниченията заради коронавирусната пандемия, с претупан край и рекордно нисък рейтинг. 94-ите награди “Оскар” ще се завърнат в обичайния си дом, Долби Тиътър в Лос Анджелис, и ще бъдат предавани на живо по телевизия Ей Би Си от 20 часа местно време ( 3 часа българско време в понеделник).

Каква част от проблемите трябва да се приписват на COVID-19?

Колко струва новото нормално? Това са само част от въпросите, които са надвиснали над най-престижните киноотличия, които изглеждат като кръстопът за една от най-издръжливите институции на поп култура в Америка и все още са най-гледаното годишно шоу, като се изключи "Супербоул".

Може ли церемонията, която е продуцирана от Уил Пакър, да пренебрегне пандемията,

да промени падащия от години рейтинг на излъчваните по телевизията наградни церемонии и едно голямо събитие да се превърне в част от бързо развиващ се филмов пейзаж? По време на безкрайната подготовка за пролетните награди “Оскар” мнозина в индустрията бяха скептично настроени. Което ни води към първия от петте въпроса, пред които е изправено шоуто.

