Б ританка се оплака, че била принудена да се облече, за да лети на борда на Томас Кук Еърлайнс.

Емили О'Конър летяла от Бирмингам до Тенерифе. На самолета тя се качила с дълъг ленен панталон и изрязан топ в черен цвят. Преди самолетът да излети, 21-годишното момиче било заплашено, ако не се облече, ще я свалят от борда.

За да предотврати това, Емили взела якето на своя братовчед, с когото пътувала, и се наметнала.

"Не ме оставиха, докато не облякох якето. През цялото време правеха коментари, така че всички да ги чуят. Бях разстроена и засрамена", споделя за преживяното Емили в профила си в Туитър.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — Emily O'Connor (@emroseoconnor) March 12, 2019

Тя твърди още, че е била обиждана от други пътници в самолета и никой от персонала не е взел мерки.

Историята на младото момиче доби голяма популярност в социалните мрежи.

От авиокомпанията се извиниха на Емили. Говорител на Томас Кук Еърлайнс заяви, че колегите му са могли да се справят по-добре със ситуацията.

"Както други авиокомпании, ние също имаме правила за облеклото на пътниците. Това важи и за мъжете, и за жените, няма дискриминация. Стюардите имат трудната задача да следят за спазването на правилото и невинаги го правят по правилния начин", коментира още той.

В правилата за пътуване на авиокомпанията е посочено, че когато облеклото на пътника не е подходящо, тя или той ще бъде свален от борда, ако не го промени.

В интернет много хора се застъпиха за британката,

споделяйки, че са се отнесли с нея твърде неприемливо.

Мнозина смятат, че няма нищо неподходящо в облеклото ѝ, още повече, че тя лети към топла дестинация.

Други пък обвиниха Емили,

че е разказала историята си в социалните мрежи с цел да привлече внимание и да спечели пари от това.

В своя защита тя заяви, че не е получила никакво заплащане, от който и да било.

Seen lots of comments that I’ve just been “doing this for the money”- just wanted to clarify that I haven’t received a single penny off anyone nor have I agreed to receiving any money for the articles. — Emily O'Connor (@emroseoconnor) March 13, 2019

