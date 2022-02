Финландецът Реми Линдхолм финишира състезание по ски бягане със замръзнал пенис

С ъстезанието по ски бягане 50 км за мъже на Олимпиадата в Пекин беше съкратено до 30 км, но това не помогна ни най-малко на финландеца Реми Линдхолм, който имаше нужда от горещ пакет в края на състезанието, за да размрази една особено чувствителна част от тялото си.

Линдхолм прекара малко по-малко от час и 16 минути,

обикаляйки трасето сред виещи, ледени ветрове, което доведе до замръзване на пениса

му за втори път в състезание след подобен инцидент в Рука, Финландия миналата година.

⚠️ This information may offend the sensibilities of some people.



🧊 Finnish skier's penis froze in the middle of the competition: "Pretty unbearable pain"@RemiLindholm put a heat bag on his penis after the race.



https://t.co/2q5AdQvShT