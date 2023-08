Забавно: Вижте Земята преди 750 милиона години

П росто въведете адреса си в тази интерактивна карта и можете да видите как е изглеждало мястото, където живеете по времето на динозаврите. Използвайки картата можете да кликнете и да видите колосалните промени, през които Земята е преминала през еоните.

Видът на Земята, такава каквато я познаваме, е сравнително нов етап от нейното съществуване. Сушата и морето, които виждаме днес - на Евразия, Америка, Африка, Антарктида и Океания - са резултат от разместването на огромни тектонични плочи, които се сглобяват като пъзел. Много бавно, обаче тези парчета мозайката продължават да се движат и днес. В рамките на един човешки живот не е възможно да се забележи това движение, но от мащабите на милиони години земната повърхност изглежда като напълно неузнаваема планета.

