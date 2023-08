Схватка продължила 125 млн. години: Бозайник на лов за динозаври

Б озайник с размерите на язовец и растителнояден динозавър са открити вкопчени в смъртоносна схватка отпреди 125 милиона години, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънтифик рипортс".

Фосилизираните останки, запечатали драматичния момент, са намерени в китайската провинция Ляонин.

Смята се, че това е едно от първите доказателства за бозайник, който напада двойно по-голям от него динозавър.

Според изследователите откритието им поставя под въпрос схващането, че динозаврите са бродили необезпокоявани по планетата през периода креда преди 145 милиона до 66 милиона години.

Авторът на изследването д-р Джордан Малън, палеобиолог от Канадския природонаучен музей в Отава, казва: "Двете животни, тясно преплетени, са вкопчени в смъртносна битка, и това е сред първите доказателства за действително хищническо поведение на бозайник срещу динозавър."

Бозайникът във вкаменелостта е идентифициран като Repenomamus robustus - наподобяващо язовец животно с дължина около 47 сантиметра.

R. robustus е бил сред най-големите бозайници през периода креда, по времето, когато динозаврите са доминиращи.

Нападнатият динозавър е Psittacosaurus lujiatunensis - растителноядно клюномуцунесто създание с дължина около 120 сантиметра.

Предишни доказателства сочат, че бозайникът R. robustus може да е ловувал млади динозаври.

"Съвместното съществуване на тези две животни не е нещо ново, но новост за науката чрез този удивителен фосил е хищническото поведение, което е запечатал", казва Малън.

Изследователите отбелязват, че R. robustus не се е хранил с мърша от мъртвото тяло на P. lujiatunensis, тъй като по костите на динозавъра не са открити никакви следи от зъби.

Те също така смятат, че е малко вероятно двете животни да са се преплели така здраво, ако динозавърът вече е бил мъртъв, преди бозайникът да се натъкне на него. Според учените става въпрос за "активно нападение", при което бозайникът може да е ял динозавъра, преди и двамата да намерят гибелта си в яростната схватка.