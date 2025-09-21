За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

С вилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“, с алтер-его, което е хумористично, но всъщност е депресивен човек. Той споделя за тежките си различия с баща си, Георги, когото нарича „най-лошия човек“. „Може би една от най-великите му сентенции е, че аз съм една машина за л**на“, разказва Ноев. По думите му, баща му го е обиждал, наричал го е „наркоман и гей“, и дори е посягал физически. „Просто ми навреди и докато бях тийнейджър, и после изчезна“, казва музикантът. Свилен признава, че този тормоз е оставил дълбоки следи в живота му. Той разказва за моменти, в които е завиждал на приятелите си, които са ходили за риба с бащите си, нещо, което той никога не е имал.

Свилен споделя, че още като малък е имал сблъсъци с баща си. „Като дете си мислех, че баща ми се прибира от работа и единственото нещо, което иска, е да ми се кара. Всеки ден. Това беше голяма гадория.“

Музикантът разкрива, че дори в по-късен етап от живота си, баща му е продължавал да го обижда и дори е разказвал на съседи, че синът му е „наркоман и гей“. Сега Свилен е простил на баща си, който в момента страда от деменция, но не му е мъчно за него. „Все едно не съм му син, а някакъв случаен бастун“, казва той.

Болестта и борбата за живот

Ноев разкрива, че на 38-годишна възраст е получил язва, а няколко месеца по-късно му е поставена диагноза множествена склероза. „Аз си мислех, че приключвам“, спомня си той. Лекари му казват, че до две години може да се окаже в инвалидна количка. Потърсил е алтернативно лечение при украински професор, който лекува с биорезонанс. Оказва се, че всъщност не страда от множествена склероза, а от бактерията борелия, която причинява лаймска болест. „Нещо като чудо“ е фактът, че се е излекувал. Тази борба го е направила „определено по-безстрашен“, но и го е довела до мисли за самоубийство. Свилен разказва, че не е имал глас няколко месеца, след като му е поставена диагнозата. Тогава тялото му е дало сигнал да се събере и да измисли какво да прави с живота си. Според него музиката не трябва да се прави само за пари, а трябва да се използва за изразяване на емоции. „Винаги съм пял за нещата, които ме болят“, споделя той. Музикантът признава, че често се е карал с Жоро от групата, но това е било „заради егото“. Той не иска да бъде сравняван с други музиканти, а просто да бъде себе си.

По-зрял и по-мъдър на 50

На прага на 50-ия си рожден ден Свилен мисли, че един мъж на 50 не трябва да има илюзии. Той споделя, че не се чувства остаряващ, а просто гледа напред. „Моят midlife crisis изразява това, че напоследък почна да си правя татуировки“, казва Ноев. Той признава, че „много мрази простаци“ и хората, които не уважават себе си и

изкуството. Ноев мечтае единствено да „накара хората да искат да са по-интелигентни“. Той е благодарен на майка си, която го е изпратила в техникум в Правец, с което го е откъснала от семейството и му е помогнала да поеме по своя път.