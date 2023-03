За наркотици и алкохол: Дъщерята на Кърт Кобейн пръсна милионите на баща си

Л егендарният музикант Кърт Кобейн, фронтмен на група "Нирвана", се самоуби през 1994 г., когато беше едва на 27 години. Клинично диагностициран в гимназията с депресия, той по-късно става пристрастен към алкохола и наркотиците.

„Кърт може да бъде много ентусиазиран, забавен и очарователен, а половин час по-късно ще седи в ъгъла и ще бъде напълно мрачен и необщителен“, каза веднъж продуцентът на албума на „Нирвана“ от 1991 г.

Известно е, че Кърт имаше връзка с Кортни Лав, от която има дъщеря Франсис Бийн. Подобно на Кърт, Кортни беше склонна към бурен живот и попечителството над Франсис беше присъдено на баба ѝ, Уенди О'Конър, и сестрата на Кърт, Кимбърли. Кортни дори получи ограничителна заповед срещу Франсис, докато е непълнолетна. Това решение се дължи най-вече на факта, че Кортни е използвала незаконни вещества, главно хероин, дори по време на бременността си. Момиченцето беше отнето от родителите си, когато беше само на две седмици, а майка ѝ официално загуби попечителството над нея, когато Франсис нямаше дори 13 години.

Въпреки това, когато навърши пълнолетие, Франсис наследи всичките пари на баща си, милионите, които е натрупал през живота си. На всичкото отгоре тя все още печели 100 000 долара на месец, благодарение на хонорарите на покойния си баща. Неотдавна обаче тя призна, че живее далеч над възможностите си и че е „хвърлила 11 милиона долара“.

