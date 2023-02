За многобройните ползи от 4-дневната работна седмица

П рез 2011 г. Саймън Арсел и другите трима съоснователи на новосъздадената тогава консултантска компания за околна среда „Тайлър Грейндж“ в Обединеното кралство решават да дадат на всички свои служители по един почивен ден месечно при условие, че извършват доброволческа дейност извън компанията. Те установили, че много от новите им служители вече са посветили свободното си време на доброволческа дейност, помагайки на организации за опазване на дивата природа.

Миналата година "Тайлър Грейндж" предприе нещо, което някои биха нарекли много по-радикална стъпка в полза на благосъстоянието на служителите си, като въведе четиридневен работен ден за всички служители.

Компанията взе участие в най-големия в света експеримент за "четиридневна работна седмица", който се проведе във Великобритания от юни до декември 2022 г.

Целта на експеримента беше да се прецени дали компаниите могат да запазят производителността си с намалено работно време - и, най-важното, без намаляване на заплатите на работниците.

Климат

Мениджърите и служителите в "Тайлър Грейндж" ентусиазирано приветстваха промяната, а резултатите им показаха, че дневната производителност се е увеличила с 22% . Но Арсел искал да оцени още нещо: въздействието на четиридневната работна седмица върху въглеродния отпечатък на компанията. И се оказало, че четиридневната работна седмица е "забележително добра и в това отношение", казва той пред Би Би Си.

"Средно регистрирахме 21% намаление на броя на изминатите километри с автомобил", отбелязва той с усмивка. "Тайлър Грейндж" също така спря срещите и пътуванията, които смяташе за ненужни.

Тестване по целия свят

Дебатът около четиридневната работна седмица набира сила по целия свят, коментира Би Би Си. Организацията с нестопанска цел, която координира изпитанието в Обединеното кралство, "4 Day Week Global", е провела пилотни проекти и в САЩ и Ирландия, а компании в Испания, Швеция, Белгия, Япония и Нова Зеландия също са изпробвали по-кратки работни седмици.

Опитът в Обединеното кралство обаче е най-мащабният до момента, като в него участват над 60 предприятия и организации. Резултатите бяха публикувани на 21 февруари, а някои от компаниите започват открито да изразяват това, което предишните проучвания предполагаха: по-кратката работна седмица може да помогне на планетата.

Джулиет Шор, икономист и социолог в Бостънския колеж и водещ изследовател на „4 Day Week Global“, която е участвала в експериментите в Обединеното кралство и САЩ, твърди, че съкращаването на работната седмица е важен фактор за намаляване на емисиите на CO2 на въглерод в атмосферата.

"Въпреки че ползата за климата е най-трудният за количествено определяне параметър, много изследвания показват, че с течение на времето, когато страните намаляват работното време, емисиите на въглероден диоксид намаляват", казва той.

Според проучване, проведено през 2012 г. в съавторство с Шор, 10% намаление на работното време е свързано с 8,6% намаление на въглеродния отпечатък.

По-малко часове на път

Един от най-важните фактори, които допринасят за ползите за климата от четиридневната работна седмица, е намаляването на необходимото пътуване до работното място. Данните от изпитването в Обединеното кралство показват 10% намаление на времето за пътуване- от 3,5 часа на 3,15 часа седмично (данни от компании, които са регистрирали времето за пътуване). При експеримента в САЩ през 2022 г. намалението е още по-голямо - от 3,56 часа на 2,59 часа седмично (спад с 27%).

Както в Обединеното кралство, така и в САЩ е установено, че мнозина използват спестеното време за нисковъглеродни дейности , като ходене пеш или хоби у дома. Данните от Великобритания отчитат също така, че "преминаването" към по-кратка работна седмица е довело до по-екологични дейности: участниците са отделяли повече време за доброволческа дейност за екологични каузи и са били по-внимателни по отношение на рециклирането и купуването на екологични продукти.

"Когато хората работят по-малко, те разполагат с повече свободно време за устойчиви дейности", отбелязва Стефани Герролд, изследовател от Бранденбургския технологичен университет в Германия, която не е участвала в опитите в Обединеното кралство или САЩ, но е разработила различни модели за намаляване на работното време, прилагани от австрийски компании.

Интернет трафикът (също) намалява

Неочакван резултат, който забелязват в "Тайлър Грейндж", е, че значително намаляват и емисиите на въглероден диоксид, свързани с изпращането и съхранението на данни. Всеки от големите центрове за данни може да консумира същото количество електроенергия като 50 000 жилища. "Липсата на онлайн бизнес трафик в петък може да окаже значително въздействие върху емисиите, потенциално дори по-значително от намаляването на броя на пътуванията до работа", казва Арсел.

Тревога

Сред почти всички компании, участвали в британския експеримент, "присъдата" е положителна: по-кратката работна седмица е от полза за бизнеса и околната среда. Но някои експерти отбелязват, че намаляването на работното време може да бъде съпроводено с други, косвени рискове за околната среда.

В допълнителния си почивен ден служителите невинаги се ангажират с "екологично" поведение. Някои могат да се качат на самолет, за да отпразнуват платения си почивен петък в чужбина. "Тридневният уикенд може да доведе до по-голямо потребление на стоки и услуги" с висок въглероден отпечатък, казва Анупам Нанда, професор по градска икономика в Университета в Манчестър. "Ако в крайна сметка вземете самолет или шофирате на стотина километра, за да се забавлявате", това няма да помогне за справяне с климатичната криза.

Нито в Обединеното кралство, нито в САЩ е изчислен напълно въглеродният отпечатък от потенциалните допълнителни дейности през допълнителния почивен ден. Филип Фрей, изследовател в Института за оценка на технологиите и системен анализ в Карлсруе, Германия, и автор на книгата "Екологичните граници на труда", казва, че разбира загрижеността за потенциалните допълнителни емисии от допълнителните дейности в свободното време, но отбелязва, че това предположение не изглежда потвърдено в момента. Фрей дори цитира проучване, което показва, че хората в Северна Америка и Европа оставят по-малък въглероден отпечатък през почивните дни (в Източна Азия емисиите през почивните дни не намаляват). Като цяло е установено, че емисиите в неделя в Северна Америка и Европа са с 40% под средното ниво, докато в делничните дни са с почти 20% над средното ниво.

Данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ също показват, че хората в САЩ изгарят с близо 10% по-малко изкопаеми горива през почивните дни, отколкото през делничните. Поради тази причина Фрей смята, че един допълнителен почивен ден през седмицата би могъл да намали емисиите от изгарянето на изкопаеми горива.

Допълнителните данни също изглеждат сравнително обнадеждаващи. Броят на вътрешните пътувания за отдих, предприети от работниците, участващи в пилотния проект в Обединеното кралство, е намалял с 5,5%, докато в броя на предприетите международни полети за отдих почти няма промяна.