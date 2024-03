Въртенето на Земята се забавя и може да повлияе на времето

С поред проучване топенето на полярния лед, дължащо се на климатичните промени, предизвикани от човека, леко е забавило въртенето на Земята и това може да повлияе на начина, по който измерваме времето.

Въпреки че изчезването на ледовете е намалило скоростта на въртене на планетата, Земята все още се върти малко по-бързо, отколкото преди.

Общото увеличение на скоростта означава, че за първи път в историята световните хронометристи може да се наложи да изместят времето с една секунда.

Това означава, че около 2029 г. може да се наложи часовниците да прескочат една секунда, наречена "отрицателна високосна секунда", за да се синхронизира универсалното време с въртенето на Земята, според проучването, публикувано в списание Nature.

Ако не беше влиянието на топящия се лед, промяната на времето щеше да се наложи три години по-рано - през 2026 г.

През последните десетилетия Земята се е въртяла по-бързо поради промени в нейното ядро, но топящият се лед е противодействал на този скок на скоростта.

