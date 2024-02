"Наближаваме повратна точка": Открит е маркер за колапса на ключово атлантическо течение

А тлантическа меридианна преобръщаща циркулация (Atlantic meridional overturning circulation - AMOC) е важен океански поток, който пренася топла вода на север от Южното полукълбо, където тя отделя топлина и замръзва. Процесът на замръзване концентрира сол в незамръзналата част на океанската вода. Тази солена вода потъва, връща се на юг и отново поема топлина, като отново стартира конвейера.

Това отделяне на топлина спомага за запазването на Европа и донякъде на Северна Америка по-баластни, отколкото биха били в противен случай. Но данните за седиментите през последните 100 000 години показват, че понякога AMOC е спирал рязко, което е водело до големи климатични промени за десетилетия.

Учените вярват, че може да се обърнем към този сценарий отново - потенциално още през 2025 г. - в резултат на изменението на климата. Досега обаче изследователите нямаха данни да кажат дали течението е на път към една от тези повратни точки.

В ново проучване, публикувано днес (9 февруари) в списанието Science Advances, учените откриха, че потокът от прясна вода в Атлантическия океан на географска ширина 34 градуса на юг (географската ширина, на която се намира Южна Африка) може да показва ключово предупреждение, знак за предстоящ колапс на AMOC. Екипът установява, че около 25 години преди AMOC да рухне, този поток достига минимум.

Учените нямат достатъчно дълъг запис на наблюдения на потока, за да предскажат колко далеч е AMOC от критичната точка в момента. Те обаче знаят, че този поток намалява.

„Ние се приближаваме до повратната точка, но не можем да определим разстоянието до нея“, казва първият автор на изследването Рене Вестен, докторант по морски и атмосферни науки в университета в Утрехт.

Тъй като издигането и потъването на AMOC зависи от солеността на водата, тази циркулация е много чувствителна към притока на прясна вода, казва Вестен. Тъй като климатът се затопля и моделите на валежите се променят, моделите на сладководния поток в океана също се променят.

