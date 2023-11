Вълшебната пилешка супа: Как ни помага, когато сме болни

П риготвянето на пилешка супа за любимия човек, когато той е болен, е обичайна практика по света от векове. Днес поколения от почти всички култури се кълнат в ползите от пилешката супа.

Пилешката супа, използвана като терапия, може да се проследи до 60 г. от н.е. Пилешката супа произлиза от древен Китай.

В сезона на настинките и грипа, който е в разгара си, си струва да се запитаме: Има ли научна обосновка на убеждението, че тя помага? Или пилешката супа служи само като успокояващо плацебо, т.е. осигурява психологическа полза, докато сме болни, без действително да лекува?

Наясно съм, защо хората обожават да приготвят пилешка супа. Това, което придава на супата интересния и характерен вкус, е "умами" - един от петте основни вкуса, които различава човек, близко е до усещането за солено, вкусът има дълбоки японски традиции. Това коментира Колби Тиман, асистент по диетика и хранене в Университетът в Дейтън.

