"Всичко започна с една мишка": Как появата на "Мики" спаси Уолт Дисни

С ледващата година една част от историята на киното ще стане обществено достояние. “Дисни” ще загуби защитата авторските си права върху анимационния филм от 1928 г. Steamboat Willie (Параходът Уили - ред. бел), в който се появява оригиналната версия на най-емблематичния герой - Мики Маус.

Късометражната анимация не само отбелязва дебюта на световна културна икона, но и определя пътя на цялата империя на Уолт Дисни. Анимацията е ключов момент в развитието на киното, като въвежда синхронизиран звук в анимационните филми.

По време на пускането на филма Дисни е пред фалит. Току-що е загубил правата върху популярното си творение "Oswald the Lucky Rabbit" (Осуалд Щастливия заек - ред. бел.), а повечето от служителите му са били уволнени вследствие на корпоративен спор.

Обезсърчен и без пари, Дисни кара аниматорите си Уб Иуъркс и Лес Кларк да разработят идеята, която е имал в главата си - симпатична мишка, която си проправя път през поредица от комични премеждия. Първоначално мишката е наречена “Мортимър”, докато съпругата на Дисни не го убеждава да я кръсти "Мики".

Дисни отдавна е запленен от животните, до такава степен, че изпраща своите художници на курс по анатомия на животните, преди да създаде филма “Bambi” (Бамби - ред. бел.) през 1942 г. "Анатомията на животните не се преподава правилно в училищата по изкуствата, затова започнах специален курс", казва Уолт Дисни в интервю за BBC през 1959 г.

Дисни не успява да убеди разпространителите да пуснат първите два неми анимационни филма за мишката Мики, но тогава му хрумва нещо. Вдъхновен от филма със синхронизиран диалог, който завладява САЩ през 1927 г., "Джаз певецът", той решава да създаде анимационен филм, в който действието е сложно синхронизирано на музикална партитура и звукови ефекти.

Премиерата на "Параходът Уили" е в Ню Йорк, а безпроблемното съчетание на звук и картина веднага предизвиква сензация. Скоро в пресата се появяват възторжени отзиви и хората проявяват интерес към продукцията. Иновативният анимационен разказ развълнува публиката, а посетителите на кината често настояваха прожекционният апарат да отложи началото на игралния филм, за да могат да гледат отново "Параходът Уили", пише BBC.

Дисни се възползва от популярността на героя, а самият Уолт озвучава Мики.

Нова ера

Успехът на "Параходът Уили" поставя началото на нова ера в разказването на анимационни истории. Той подготвя почвата за господството на Уолт Дисни в тази сфера, като през 1937 г. Дисни създава наградения с "Оскар" филм “Snow White and the Seven Dwarfs” (Снежанка и седемте джуджета - бел.ред.).

Когато пет години по-късно се стига до създаването на "Бамби", Дисни иска не само да вкара живи животни в студиото, но и да проучи техния начин на живот в дивата природа.

"Открих, че животните в плен не са това, което представляват в дивата природа", казва Дисни в интервю за BBC през 1959 г.

"Затова изпратих екипи с камери в дивата природа, за да заснемат какво всъщност прави животното в своя естествен хабитат. Разбрах, че в кадрите се съдържа страхотна история, която никога не е била разказвана", посочва той.

Вдъхновен, той стартира амбициозен проект - “True-Life Adventures” (Приключенията на истинския живот - бел.ред.) - поредица от документални филми, предлагащи завладяващ поглед към живота на животните в дивата природа.

Както и при анимациите, екипът от режисьори на Дисни разширява границите на технологиите и иновациите. Студиото е пионер в използването на обективи с голям обсег и подводни камери, което позволява на зрителите да видят поведението на дивите животни и сложното взаимодействие на екосистемите в безпрецедентни детайли.

Поредицата, която балансира между образователния и увлекателния разказ, печели множество награди "Оскар", включително първия в историята "Оскар" за най-добър документален филм за "Живата пустиня" през 1954 г.

"През последните няколко години навлязохме в много различни области", казва Дисни, размишлявайки върху разширяващата се империя. "Надявам се никога да не забравим едно нещо - че всичко започна с една мишка", казва той.