Поради грешка: Евродепутати в „Дисниленд“

Ф ренски влак, превозващ членове на Европейския парламент (EП) и техните екипи до Страсбург, направи непланирана отбивка до „Дисниленд“ в Париж поради грешка в сигнализацията, съобщи ЮПИ.

Евродепутатите и техните екипи пътували от Брюксел, Белгия, до Страсбург във Франция за пленарна сесия в понеделник, когато погледнали през прозорците на влака и открили, че се намират между хотел „Арт ъв Марвел“ и атракцията „Мейн стрийт Ю Ес Ей“ в Марн-ла-Вале, спирката на „Дисниленд“ в Париж.

MEPs headed to EU Parliament 'accidentally' end up in Disneyland: Several hundred MEPs travelling from Brussels to Strasbourg on Monday for the EU Parliament's plenary session were accidentally rerouted to the train station