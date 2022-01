И Мини Маус се еманципира, слага панталон

Е дин от най-популярните образи на Disney донесе доста критики на компанията, след като дебютира с нова визия. Мини Маус изостави емблематичната си червена рокля на бели точки и облече прогресивен син костюм с панталон на черни точки, по дизайн на Стела Макартни.

Дисниленд Париж показа новата визия на героя си във вторник в социалната мрежа Twitter, обявявайки, че

Мини влиза в крак с модата за 30-та годишнина на парка.

Въпреки това, минути след появата на поста, десетки потребители започнаха да се възмущават от промяната в стила.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36