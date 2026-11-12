Любопитно

В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк

Изпълнителката заслепи гостите в Метрополитън музей на изкуствата с провокативен мрежест гащеризон с кристали и представи на живо новата си песен "Proof of Love", вдъхновена от заминаването на близнаците ѝ за колеж и новото начало в живота ѝ

Стела Христова Стела Христова

12 ноември 2026, 12:10
В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк
Източник: Getty

Д женифър Лопес отново привлече вниманието на световните медии, след като се появи с една от най-провокативните си визии до момента по време на изненадващо шоу в Ню Йорк. 57-годишната звезда изуми гостите в Метрополитън музей на изкуствата, излизайки на сцената с оскъдно полупрозрачно боди, което подчертаваше перфектната ѝ форма, пише HELLO!

Embed from Getty Images

Изпълнителката блесна в прилепнал телесен мрежест гащеризон с дълбоко деколте, обсипан с едри искрящи кристали. Под ефирната материя тя носеше бежово трико с висока талия, съчетано с мрежести чорапогащници и черни връзвани ботуши Christian Louboutin. Визията ѝ беше завършена с дълги диамантени обеци, блестящ микрофон и обемна прическа на вълни, акомпанирана от нейния запазен знак - бляскав грим.

Embed from Getty Images

Появата ѝ бе част от ексклузивно събитие на компанията Bilt в културния център. Звездата направи драматично влизане, носена на сцената от своите танцьори, като първоначално беше облечена в елегантна черна рокля с дълбоки цепки и ефектно пухено шалче, вдъхновени от стила на 20-те години на миналия век. Тя откри концерта си с хита от 1999 г. "Waiting for Tonight", последван от любими на феновете парчета като "Love Don’t Cost a Thing" и "On the Floor".

След като свали горната си дреха, за да разкрие блестящия гащеризон в пълния му блясък, Лопес изпълни на живо за първи път новата си песен "Proof of Love". Парчето е част от новия ѝ творчески период, вдъхновен от напускането на дома от нейните 18-годишни близнаци Макс и Еме. Пред изданието Variety певицата сподели, че този емоционален преход ѝ е дал ново творческо вдъхновение: "Върнах се в студиото и написах едни от най-добрите си песни. Това е албум на щастливия период".

Embed from Getty Images

Новият танцувален сингъл изследва сложните емоции на любовта, раздялата и промяната и ще бъде включен в специалното винилово издание за 15-годишнината от албума ѝ "Love?". Феновете ще могат да я гледат отново на екран на 26 ноември, когато по телевизия CBS ще се излъчи нейният концертен спектакъл "The JLo Show: Live in Vegas".

Редактор: Стела Христова
Дженифър Лопес концерт Ню Йорк мода провокативна визия нова песен музика Метрополитън музей
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк

В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк

Последно сбогом с Вежди Рашидов - скулптора, оставил следа в изкуството и политиката

Последно сбогом с Вежди Рашидов - скулптора, оставил следа в изкуството и политиката

Данъци 2027: Кой печели и кой губи от новите промени

Данъци 2027: Кой печели и кой губи от новите промени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Ексклузивно

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Преди 15 часа
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Ексклузивно

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Преди 14 часа
В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка
Ексклузивно

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Преди 13 часа
Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
Ексклузивно

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внезапен обрат от Илон Мъск: Удължи живота на Cybertruck, дни след като обяви края му

Внезапен обрат от Илон Мъск: Удължи живота на Cybertruck, дни след като обяви края му

Любопитно Преди 16 минути

Милиардерът призна, че решението не е изгодно финансово, но в бизнеса „трябва да има място и за сантименталност“. Футуристичният пикап ще се произвежда до края на лятото на 2027 г.

Откърти се мазилка на метростанция „Красно село“

Откърти се мазилка на метростанция „Красно село“

България Преди 23 минути

Полицаи са обезопасили мястото. Няма пострадали и движението на метрото не е засегнато. Копирай

Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“

Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“

Любопитно Преди 49 минути

Преговорите за продължението на хита пропаднаха заради рекордните финансови претенции на звездите. Новият собственик на Warner Bros. се опитва да спаси проекта на фона на 80 млрд. долара дългове и разкрития за шокиращи луксозни разходи

Изображението е илюстративно

Парче от Луната за 25 000 евро: В Нидерландия продават метеорити от Космоса

Свят Преди 54 минути

Аукционът в Маастрихт предлага метеорити от различни части на Космоса, включително екземпляр с тегло 102 килограма

Следващото приключение започва от китката: смартчасовници с до 150 евро отстъпка за Black Friday в А1

Следващото приключение започва от китката: смартчасовници с до 150 евро отстъпка за Black Friday в А1

Технологии Преди 1 час

Какво е състоянието на ранените в катастрофите на „Тракия“

Какво е състоянието на ранените в катастрофите на „Тракия“

България Преди 1 час

33-ма остават в болница

Сигнал за бомба на жп гара край френския град Кале

Сигнал за бомба на жп гара край френския град Кале

Свят Преди 1 час

Френските власти проверяват достоверността на сигнала за гара Фретюн, на около 10 километра от центъра на Кале

„Някои хора са толкова злобни“: Никола Пелц отговори на критиките за слабата си фигура

„Някои хора са толкова злобни“: Никола Пелц отговори на критиките за слабата си фигура

Любопитно Преди 1 час

31-годишната актриса показа корема си след процедура за лице и предизвика вълна от критики, а Бруклин Бекъм за пореден път я защити яростно в социалните мрежи

„Скъпо мое момиче, ти си всичко за мен“: Писма от търг разкриват любов от Първата световна война

„Скъпо мое момиче, ти си всичко за мен“: Писма от търг разкриват любов от Първата световна война

Любопитно Преди 1 час

Млад артилерист загива броени седмици преди края на войната, без да остави наследници. Повече от век по-късно двама непознати спасяват кореспонденцията му от търг и обединяват цял град в памет на влюбените

Кога „Топлофикация“ дължи неустойка при продължително спиране на парното?

Кога „Топлофикация“ дължи неустойка при продължително спиране на парното?

България Преди 1 час

Адвокат Станислава Стоянова обясни как потребителите могат да подадат жалба и да потърсят обезщетение

<p>Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, уличена в афера с шефа Дженсън Хуанг?</p>

Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

Свят Преди 1 час

На фона на разследването за китайски шпионаж, информация на New York Times разкрива за тайна връзка между 63-годишния ръководител на технологичния гигант и неговата пряко подчинена

Велизар от „Игри на волята“ разкри болезнени подробности от детството си

Велизар от „Игри на волята“ разкри болезнени подробности от детството си

Любопитно Преди 1 час

Пред Генерал Ръждавичка Велизар разказва за трудното си детство и отношенията с майка си, която самият той описва като властна жена, подлагала го на емоционален натиск

NOVA дава летящ старт на най-смелите бизнес идеи със световния телевизионен феномен Shark Tank

NOVA дава летящ старт на най-смелите бизнес идеи със световния телевизионен феномен Shark Tank

Любопитно Преди 2 часа

Кастингът за формата, който подкрепя предприемчивите българи да сбъднат мечтите си, е отворен

Турция планира втора АЕЦ с шест реактора и мощност 4,5 гигавата

Турция планира втора АЕЦ с шест реактора и мощност 4,5 гигавата

Свят Преди 2 часа

Канадската „АткинсРеалис“ и турската ТЮНАШ подписаха споразумение за проучване на осъществимостта на проекта. Резултатите се очакват до края на 2027 г.

<p>Тестваме бестселъра на MG на родния пазар (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Тестваме бестселъра на MG на родния пазар (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Марката предлага цели 10 модела на българския пазар (само водород й липсва), а хибридният HS е основният модел, на който пада ръстът от 46 500%(!). Разказваме подробно за нещо

Омбудсманът: Кризата с „Топлофикация“ трябва да се реши на национално ниво

Омбудсманът: Кризата с „Топлофикация“ трябва да се реши на национално ниво

България Преди 2 часа

Дружеството има огромни задължения, губи клиенти и няма средства за цялостна подмяна на мрежата

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Ездата на слон в Бали е забранена

sinoptik.bg
1

Да обиколим виртуално пещера „Бисерна“

sinoptik.bg

Дуа Липа и Мадона се събират за „Коачела“ през 2027 г.

Edna.bg

Защо мъжете, които говорят добре за бившите си, са толкова привлекателни

Edna.bg

Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12

Nova.bg

Директорът на НСлС: Румънският тир не причинява катастрофата на „Тракия”, той се явява препятствие на пътя

Nova.bg