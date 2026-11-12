В прозрачен гащеризон и кристали: 57-годишната Дженифър Лопес прикова погледите в Ню Йорк

Д женифър Лопес отново привлече вниманието на световните медии, след като се появи с една от най-провокативните си визии до момента по време на изненадващо шоу в Ню Йорк. 57-годишната звезда изуми гостите в Метрополитън музей на изкуствата, излизайки на сцената с оскъдно полупрозрачно боди, което подчертаваше перфектната ѝ форма, пише HELLO!

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Изпълнителката блесна в прилепнал телесен мрежест гащеризон с дълбоко деколте, обсипан с едри искрящи кристали. Под ефирната материя тя носеше бежово трико с висока талия, съчетано с мрежести чорапогащници и черни връзвани ботуши Christian Louboutin. Визията ѝ беше завършена с дълги диамантени обеци, блестящ микрофон и обемна прическа на вълни, акомпанирана от нейния запазен знак - бляскав грим.

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Появата ѝ бе част от ексклузивно събитие на компанията Bilt в културния център. Звездата направи драматично влизане, носена на сцената от своите танцьори, като първоначално беше облечена в елегантна черна рокля с дълбоки цепки и ефектно пухено шалче, вдъхновени от стила на 20-те години на миналия век. Тя откри концерта си с хита от 1999 г. "Waiting for Tonight", последван от любими на феновете парчета като "Love Don’t Cost a Thing" и "On the Floor".

Jennifer Lopez debuts her new song "Proof of Love" at Bilt Town Square at The Met in NYC. The song is a bonus track from the first-ever vinyl release of her 2011 album "Love?" (🎥: Instagram/jpasc24) https://t.co/RNujOU67l9 — E! News (@enews) November 11, 2026

След като свали горната си дреха, за да разкрие блестящия гащеризон в пълния му блясък, Лопес изпълни на живо за първи път новата си песен "Proof of Love". Парчето е част от новия ѝ творчески период, вдъхновен от напускането на дома от нейните 18-годишни близнаци Макс и Еме. Пред изданието Variety певицата сподели, че този емоционален преход ѝ е дал ново творческо вдъхновение: "Върнах се в студиото и написах едни от най-добрите си песни. Това е албум на щастливия период".

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Новият танцувален сингъл изследва сложните емоции на любовта, раздялата и промяната и ще бъде включен в специалното винилово издание за 15-годишнината от албума ѝ "Love?". Феновете ще могат да я гледат отново на екран на 26 ноември, когато по телевизия CBS ще се излъчи нейният концертен спектакъл "The JLo Show: Live in Vegas".