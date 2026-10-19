След слуховете за романс: Дженифър Лопес и Брет Голдстийн засечени на парти в Ел Ей

Д женифър Лопес и актьорът Брег Голдстийн отново провокираха спектъра от слухове за любовна връзка между тях. Двамата бяха забелязани да пристигат и да си тръгват заедно от ексклузивното парти на звездния мениджър Кейд Хъдсън в Лос Анджелис на 16 октомври, пише Page Six.

Въпреки че според очевидци са пътували в един и същ автомобил, двамата направиха всичко възможно да влязат на партито отделно, за да избегнат общите снимки.

57-годишната Лопес, облечена в елегантна черна кожена рокля с дълбоко деколте, влезе под ръка с дългогодишния си мениджър Бени Медина. От своя страна, 46-годишният Голдстийн бе заложил на изцяло черен тоалет и влезе напълно сам.

Химия на снимачната площадка и тайни срещи

Актьорите, които си партнираха в лятната романтична комедия на Netflix "Office Romance", от месеци категорично отричат да имат връзка. Източници на Page Six обаче разкриват друга история:

„По време на снимките те пазеха професионализъм, но химията между тях бе неоспорима. Флиртуваха зад кулисите и на партито по случай края на снимките всички видяха колко са близки. След като работата приключи, те започнаха да излизат неофициално за известно време“, разкрива близък до актьорите.

Jennifer Lopez and ‘Office Romance’ co-star Brett Goldstein spark dating rumors after LA outing https://t.co/l1DSm0XoYt https://t.co/YLjYXiQ98E — New York Post (@nypost) October 18, 2026

Според източника обаче интензивният романс с времето е угаснал: „След силното физическо привлекателно начало, страстта малко утихна. В момента са в отлични отношения, но романтичният кораб май вече е отплувал.“

„Влюбеният“ Голдстийн и реакцията им пред медиите

Преди години актьорът от "Тед Ласо" не веднъж е признавал публично, че е омагьосан от Лопес. В подкаста си през 2018 г. той възторжено коментира визията ѝ във филма "Далеч от правия път" (Hustlers): „По дяволите, тя е на 50! Обожавам я!“

Въпреки искрите между тях, по време на промоционалното турне за "Office Romance" двамата контрираха журналистическите въпроси за връзка.

„Няма случай, в който да ме видят или да работя с някого, и да не се опитат да ни изкарат двойка“, коментира Лопес пред NBC, а Голдстийн шеговито допълни: „Мисля, че ако просто застана близо до нея, това се случва автоматично“.

Дали обаче поредната съвместна поява в Лос Анджелис е само приятелска подкрепа, или старите искри се възпламеняват отново, предстои да разберем.