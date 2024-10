Война, извънземни, телепатия: Предсказанията на Ванга за 2025 г.

Б аба Ванга, често наричана „балканският Нострадамус“, е известна със своите зловещи и често загадъчни предсказания за бъдещето.

Сляпа от дете, ясновидката очевидно е можела да вижда далеч в бъдещето. Тя умира през 1996 г. и оттогава се превръща в култова фигура както сред вярващите в предсказания, така и сред любителите на конспиративни теории.

Поддръжниците ѝ твърдят, че много от предсказанията ѝ са се сбъднали дълго след смъртта ѝ. Например често се твърди, че Баба Ванга е предсказала смъртта на принцеса Даяна и терористичните атаки от 11 септември, макар че тези тълкувания остават широко обсъждани.

