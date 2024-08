Марк Зукърбърк поръча синьо-зелена статуя на жена си

М арк Зукърбърг е най-добрият съпруг!

40-годишният основател на Facebook Марк Зукърбърг сподели в Instagram, че е поръчал статуя на 39-годишната си съпруга Присила Чан, за да изрази любовта си по начина, по който са я изразявали древните римляни.

На снимката се вижда как Чан отпива от чаша, облечена в розово яке, докато стои до статуята, изобразяваща нейното подобие. Цветното произведение на изкуството е дело на Даниел Аршам и изобразява Пресила, застанала в сребърна дреха, развявана от вятъра.

"Връщаме римската традиция да правиш скулптури на жена си", написа Зукърбърг под публикацията, която включваше и видеоклип на статуята в градина.

Чан сподели поста в своите Instagram Stories, като написа: "Не можеш да ме пропуснеш!".

В блога за римските скулптури на Националните музеи в Ливърпул се посочва, че статуите и бюстовете от този период често са били изработвани в чест на починали близки или "за да се отнасят до значими роднини и да създават значими асоциации".

Mark Zuckerberg's Wife Priscilla Chan Poses with Bold 'Roman' Statue He Commissioned of Her: 'Can’t Miss Me' https://t.co/o4kRcvq4Vk