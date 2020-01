Вижте крайния списък с номинациите за „Оскар”

П реди броени минути стана ясен крайния списък с номинациите за престижните филмови награди „Оскар”.

Церемонията тази година ще се проведе на 9 февруари (рано на 10 февруари българско време) в Лос Анджелис, Калифорния.

Списъкът се състои от общо 24 категории.

Финалното гласуване на Академията ще се проведе между 30 януари и 4 февруари.

„Жокера” с Хоакин Финикс в главната роля се оказва с най-много номинации – общо 11, следван от „Ирландецът” с 10.

Ето ги и всичките номинации в отделните категории:

Най-добър филм

„Пълно ускорение”

„Ирландецът”

„Джоджо Заека”

„Жокера”

„Малки жени”

„Marriage Story”

„1917”

„Имало едно време в Холивуд”

„Parasite”

Най-добър режисьор

Мартин Скорсезе – „Ирландецът”

Тод Филипс – „Жокера”

Сам Мендес – „1917”

Куентин Тарантино – „Имало едно време в Холивуд”

Бонг Джуун-хоу - „Parasite”

Най-добра актриса във водеща роля

Синтия Ериво – „Хариет”

Скарлет Йохансон - „Marriage Story”

Сърша Ронан – „Малки жени”

Чарлийз Терон – „Бомба със закъснител”

Рене Зелуегър – „Джуди”

Най-добър актьор във водеща роля

Антонио Бандерас – „Болка и величие”

Леонардо ди Каприо – „Имало едно време в Холивуд”

Адам Драйвър - „Marriage Story”

Хоакин Финикс – „Жокера”

Джонат Прайс – „The Two Popes”

Най-добра актриса в поддържаща роля

Кати Бейтс – „Случаят „Ричард Джуъл"

Лора Дърн - „Marriage Story”

Скарлет Йохансон - „Джоджо Заека”

Флоренс Пу – „Малки жени”

Марго Роби - „Бомба със закъснител”

Най-добър актьор в поддържаща роля

Том Ханкс – „A Beautiful Day in the Neighborhood”

Антъни Хопкинс – „The Two Popes”

Ал Пачино – „Ирландецът”

Джо Пеши – „Ирландецът”

Брад Пит – „Имало едно време в Холивуд”

Най-добър адаптиран сценарий

„Ирландецът”

„Джоджо Заека”

„Жокера”

„Малки жени”

„The Two Popes”

Най-добър оригинален сценарий

„Вади ножовете”

„Marriage Story”

„1917”

„Имало едно време в Холивуд”

„Parasite”

Най-добра кинематография

„Ирландецът”

„Жокера”

„Фарът”

„1917”

„Имало едно време в Холивуд”

Най-добра оригинална песен

I Can't Let You Throw Yourself Away – „Играта на играчките 4”

(I'm Gonna) Love Me Again – „Рокетмен”

I'm Standing With You – „Breakthrough"

Into The Unknown – „Замръзналото кралство 2”

Stand Up – „Хариет”

Най-добра оригинална филмова музика

„Жокера”

„Малки жени”

„Marriage Story”

„1917”

„Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър”

Най-добър пълнометражен документален филм

„American Factory”

„The Cave”

„The Edge of Democracy”

„For Sama”

„Honeyland”

Най-добър кратък документален репортаж

„In The Absence”

„Learning To Skateboard”

„Life Overtakes Me”

„St Louis Superman”

„Walk, Run, Cha-Cha”

