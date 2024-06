Мистериозен монолит се появи в пустинята Невада

С амо преди седмица в пустинята Невада се е появил мистериозен монолит, който е предизвикал спекулации какво може да представлява и кой стои зад него.

(Във видеото може да научите повече за: Интересна находка - Мистериозен метален монолит се появи в Юта)

Структурата е била забелязана от служители в полицейското управление на Лас Вегас, които заявиха, че са я видели по време на издирвателно-спасителна мисия северно от долината на Лас Вегас.

"Виждаме много странни неща... но вижте това!", написа полицията в социалните мрежи.

Монолитът е подобен на други подобни загадъчни, които се появиха по света през 2020 г.

