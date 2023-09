Великолепие в зелено: Амал Клуни очарователна на среща на ООН в Ню Йорк

А мал Клуни демонстрира моден стил по време на посещението си в централата на ООН в Ню Йорк във вторник.

45-годишната адвокатка по граждански права, която миналата седмица говори на Общото събрание на ООН, облече палто в слонова кост върху зелената си рокля без ръкави.

Известната активистка, която е омъжена за Джордж Клуни, изглеждаше в настроение докато беше на среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и посланик Надя Мурад.

Ежегодната едноседмична среща на ООН събира световните лидери, за да се срещнат с Общото събрание по неотложни въпроси. Събитието е затворено за обществеността, но са достъпни за излъчване на живо в канала на ООН в YouTube.

Докато Амал работеше през последния ден на асамблеята, 62-годишният ѝ съпруг беше забелязан навън и на други места в Ню Йорк.

Бащата на две деца - който споделя 6-годишните близнаци Ела и Александър със съпругата си - добави чифт слънчеви очила към небрежния си външен вид.

Той беше усмихнат, като демонстрираше внимателно поддържана бяла брада и спретната прическа.

Amal Clooney looks glamorous in a green sleeveless dress as she attends United Nations meeting in NYC https://t.co/b8XI8ENPXv pic.twitter.com/Fvd5jGwl0G — Daily Mail US (@DailyMail) September 28, 2023

Миналата седмица се появи новината, че двойката продава разкошния си дом на езерото Комо, Италия. Цената на имота край езерото се оценява на 100 млн. долара.

Съобщава се, че присъствието на режисьора на езерото Комо е предизвикало бум на недвижимите имоти, което е накарало цените на имотите в района да се удвоят.

Езерото Комо има сантиментална стойност за холивудския сърцеразбивач, тъй като той и Амал се запознават там през 2013 г., когато тя отива на вечеря с общи приятели.

В интервю за The Hollywood Reporter от септември 2017 г. актьорът си спомня: "Мислех, че е красива, и ми се струваше, че е забавна и очевидно интелигентна".

Amal Clooney looks glamorous in a green sleeveless dress as she attends United Nations meeting in NYC https://t.co/oVZun90ItS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2023

А миналия месец двойката отново беше в Италия, тъй като пътува до Венеция за известния филмов фестивал.

В допълнение към къщата на езерото Комо Клуни имат жилища във Франция, Обединеното кралство и Лос Анджелис.