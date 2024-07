Великобритания е завладяна от папагали

П апагалите са необичайни британски птици, но се виждат все по често в столицата.

Преди век във Великобритания не е имало нито един свободно летящ папагал, а до началото на 90-те години на миналия век са били сравнително трудно откриваеми в страната. Имало е само няколко надеждни места - зеленото беркширско село Рейсбъри или дърветата около ръгби клуба Ешър в Съри, където те са нощували през зимните вечери.

(Видеото е архивно: Папагал имитира до съвършенство Моцарт)

Оттогава популацията им е нараснала до десетки хиляди. Те са се разпространили из цялата страна от Плимут до Абърдийн и дори през водата до Северна Ирландия.

Лондон обаче е тяхната крепост и все по-рядко се случва да излезеш навън, без да чуеш шумните им викове или да видиш силуетите им с дълги опашки, които се носят по покривите.

Откъде идват те? Папагалите идват от Индийския субконтинент и Северна Африка, но в някакъв момент са били освободени или са избягали от плен във Великобритания. Може би най-известната "история за произхода" е, че Джими Хендрикс пуснал двойка папагали, наречени Адам и Ева, на улица "Карнаби" в края на 60-те години на миналия век.

Малко вероятно е те да са се разпространили, тъй като е много необичайно популация да възникне само от една двойка.

Можем да изключим другите обяснения. Папагалите са се установили във Великобритания преди 70-те години на ХХ век, което означава, че не са били донесени тук от голямата буря през 1987 г., нито са се появили, след като самолетни отломки са разбили волиерите в Сайон Парк по някое време през 70-те години. Разкриването на източника на британските папагали се превърна в научна детективска история, така че е уместно изследователите, които се опитват да направят това, да заимстват техника от криминологията: географско профилиране (GP).

Този метод помага на детективите да определят вероятния дом на сериен престъпник, като имат предвид местата на неговите престъпления. Учените също могат да го използват, например за идентифициране на източника на епидемия от болести или на произхода на популация от чужди видове. Например папагали.

GP показва, че нито Карнаби Стрийт, нито студията в Уортън Хол вероятно не са отправната точка за британските папагали. Вероятно те са се появили в резултат на освобождаване или бягство от повече от едно място. Най-вероятните места, според резултатите от проучване с помощта на GP, което е проведено през 2019 г., ги поставят близо до Кройдън в Голям Лондон и Дартфорд в Кент. Това повдига друг въпрос - защо е имало множество освобождавания на папагали в различни райони? Доказателства за отговора на този въпрос можем да намерим във вестникарските архиви.

Търсенето на статии за папагали разкрива, че в началото на 50-те години на миналия век Великобритания е обхваната от здравна тревога: пситакоза или грип по папагалите. Пситакозата може да бъде прихваната от домашни птици и може да бъде смъртоносна.

Изглежда, че много собственици на папагали не са искали да рискуват. Възможностите им са били да убият домашните си любимци или да ги пуснат на свобода и е вероятно много хора да са избрали второто.

Освободените папагали явно са намерили Лондон, който им е харесал. Техните потомци днес са многобройни в града и са го използвали като трамплин за колонизиране на останалата част от страната. Сега папагалите са част от британската орнитофауна, но технически те са чуждестранни и са се разпространили, което ги прави инвазивен вид. Много от тези видове предизвикват безпокойство поради въздействието им върху околната среда или икономиката.

Трябва ли да се притесняваме и за папагалите? За съжаление отговорът вероятно е "да". Знаем, че папагалите могат да имат отрицателно въздействие върху други птици и прилепи, като се конкурират с тях за храна и места за гнездене.

Друга причина за безпокойство е апетитът им за цветя, плодове и семена. В момента папагалите живеят предимно в градовете, но в крайна сметка те могат да дадат повод за тревога на британските производители на меки плодове и вино.

Независимо от потенциалните проблеми, папагалите са цветна и красива гледка, която да разнообрази гледките в Лондон.

